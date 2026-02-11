非常檢控觀｜羅雪妍染愛滋跳橋自殺　游嘉欣白裙Look撞衫陳曉華

《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（10日）開啟新單元「美麗誘罪」，羅雪妍驚傳跳橋自殺，遺書更血淚控訴遭丘梓謙傳染愛滋；游嘉欣為愛盛裝赴約，清純白裙造型更意外「撞衫」陳曉華！

昨晚（10日）一集，游嘉欣為愛盛裝赴約，清純白裙造型更意外「撞衫」陳曉華。（公關提供）

新單元「美麗誘罪」

《非常檢控觀》昨晚（10日）開啟新單元「美麗誘罪」，劇情講述慶曆醫美集團治療師廖靜蓉（羅雪妍飾）鬧市跳橋自殺，遺書留言直接指控包家勉（丘梓謙飾）令她感染愛滋，王頌星（陳煒飾）為此大感震驚擔心。包希仁（馬德鐘飾）懷疑靜蓉染病或與慶曆醫美新推出的人胎素療程有關，欲展開調查卻遭頌星阻止…

《非常檢控觀》昨晚（10日）開啟新單元「美麗誘罪」。（公關提供）

游嘉欣清純白裙Look撞衫陳曉華

昨晚游游一捨平日的Y2K熱褲短Tee打扮、改以女性化蝴蝶花白裙上陣，不少網民讚游游的白裙Look勁殺食。游游昨晚一集亦極盡所能展現Gfable一面，無論是埋怨吳偉豪永遠不主動找她時的「嘟嘴扭計三連環」、或是悉心赴會前的「嬌羞搽粉底」均十分可愛，配以精靈、佻皮、乖巧、粗魯不斷轉換的百變演繹，相當討喜。另值得留意的是，游游昨晚穿的清純白裙，陳曉華在前幾集亦穿過類似白裙，加上二人近乎倒模的清爽短髮，難怪惹來網民比較，並大讚二人各有美態。

游游扭完計畀吳偉豪氹兩氹又開心番。（公關提供）

游游扭完計畀吳偉豪氹兩氹又開心番。（公關提供）

游游扭完計畀吳偉豪氹兩氹又開心番。（公關提供）

化個妝都可以咁Cute。（公關提供）

陳曉華同游游造型相似兼一樣咁靚，難怪網民拿來比較。（公關提供）

羅雪妍挑戰生無可戀「蒼白妝」

另有「六合彩女神」之稱的羅雪妍（Uki），昨晚出場雖然只有數分鐘，但蒼白的妝容配以茫然空洞的神態相當搶焦，完美演活了角色生無可戀的狀態。2020年透過參選港姐入行的Uki，自2021年開始參演劇集，除了《愛．回家之開心速遞》的接龍小花Gigi一角、及《六合彩》主持工作成功入屋，之前在《痞子無間道》中初試啼聲獻唱《淺醉一生》，亦吸獲得了不少關注及好評，古裝造型更獲網民大讚宜古宜今。

羅雪妍出場時間雖然短，但一樣有記憶點。（公關提供）

《痞子無間道》（公關提供）

《新聞女王2》（公關提供）

羅雪妍《愛‧回家之開心速遞》飾演Gigi。（公關提供）

羅雪妍凌晨開工克服畏高上陣

Uki受訪時指拍攝《非常》時入行資歷只有兩年左右，所以拍攝時一切既夢幻又新鮮，並對台前幕後的專業感到佩服。談到拍攝跳橋戲份，雖然只有一個特寫鏡頭，但根據Uki透露內容，當時拍攝其實頗為「大陣仗」兼勞師動眾。Uki：「呢場戲係喺中環嘅，為咗避開人潮，我哋揀咗喺清晨時分拍攝，我記得我嗰日凌晨已經開始化妝。」Uki續指劇組為了保障其安全，除了安排了較低的地方讓她跳橋，全程還安排了替身及做足安全措施，令她大感感激：「我自己實際跳嘅高度只有1.7-1.8米左右，其實我本身都有少少畏高，但呢個高度尚算接受到。呢場戲嘅難處係我唔可以就咁直接跳，因為要接番替身個鏡頭，我跌落張墊時要背部落地，所以正式埋位前都練習咗好多次，好彩一次都好順利。」

羅雪妍提供當日拍攝嘅視頻，雖然佢話自己有少少畏高，但佢跳嗰吓都算係毫不猶豫，專業。（公關提供）