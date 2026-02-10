非常檢控觀｜63歲潘芳芳靠AI回春還原靚樣　現實是懂6語碩士才女

《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（9日）「蝴蝶花殺手」單元正式落幕！戲中動用AI技術助63歲潘芳芳神奇「逆齡」20年還原少女肌。這位在戲內展現教科書級演技的慈母，現實中竟是精通 6 國語言、持有碩士學位的圈中頂級學霸才女。

潘芳芳演老師真係好似。（公關提供）

「蝴蝶花殺手」現身

昨晚（9日）「蝴蝶花殺手」單元正式落幕，兇手是展Sir（吳偉豪飾）心理醫生袁天樅（江嘉敏飾）。原來袁天樅是展Sir改頭換面兼改名換姓的舊畫班同學鍾玲鷗，玲鷗為了一報昔日被同學凌卓霓（李海銅飾年青版）及展熊飛等集體欺凌之仇，才引爆三宗「蝴蝶花殺人事件」，並設計令展Sir跌入圈套被誤當殺人兇手。最終，玲鷗慘被結盟殺人的黑幫滅口…

芳芳今次呢個角色出場時間雖然唔係多，但就玩轉時間線同埋多元情緒，盡顯好演技功架。（公關提供）

監製林志華親揭潘芳芳「易齡」之謎

「蝴蝶花殺手」單元因涉及展Sir暗黑過去，劇中有不少Flash Back回憶片段，時隔至少20年。為了求真實的同時保持新鮮感，監製林志華分別採用了「AI回春」及起用新生代演員飾演年青版，極具心思。先說飾演展Sir父母的潘芳芳及何啟南，二人在AI技術幫助下成功回春。以芳芳姐為例，老年版造型配合自身年紀（63歲）已甚有說服力，配合中年AI版（約20年前）的幼嫩肌膚，加上多了一份天真、少了一份滄桑及歷練的神態，完美𦜩合了劇中角色不同年齡的狀態及心態，演技到位。談到芳芳姐奇妙「易齡」兼「逆齡」，監製林志華透露是AI效果，並大讚芳芳姐演出了合符角色不同年齡的神韻。

《非常》嘅AI逆齡術相當自然！（公關提供）

潘芳芳兩集戲份展現神演技

飾演展Sir媽咪熊月娥的潘芳芳雖然只有兩集左右戲份，但依然相當搶焦，除有極度虐心的被虐打場面，還有不少「演技考牌場口」，既要表達對被自己拋棄了多年的兒子的愧疚及思念，又要表達對覺得自己導致兒子走了歪路的擔心及徬徨；而當真兇水落石出後，芳芳姐又要在展Sir面前表達出一種帶有非一般練歷的慈母感，亮麗的「悲喜／陰晴」反差演技」，實在少點演藝實力都未必能應付。

芳芳今次呢個角色出場時間雖然唔係多，但就玩轉時間線同埋多元情緒，盡顯好演技功架。（公關提供）

芳芳今次呢個角色出場時間雖然唔係多，但就玩轉時間線同埋多元情緒，盡顯好演技功架。（公關提供）

芳芳姐嘅角色其實好苦，而佢演繹被虐場口時都好瞓身。（公關提供）

入行39年多才多藝

根據tvb.com引述，入行39年的潘芳芳透過無綫藝員訓練班加入無綫，畢業後主力主持及舞台劇演出，偶爾接拍劇集及配音工作，直至2008年開始才參演較多劇集。潘芳芳除熱愛演藝事業，還有從事兒童教育及戲劇教育等工作。在劇中飾演老師、一身文學藝術氣息的芳芳姐，現實中的才華洋溢，除有主持、演戲、配音及兒童教育經驗及才能、持有教育碩士學位外，還精通廣東話、普通話、上海話、英語、法語及日語共六種語言，絕對是圈中才女。