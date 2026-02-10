非常檢控觀｜李海銅變霸凌綠茶女　童星菲菲大個咗網民直呼認唔到

《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。「蝴蝶花殺手」單元昨晚（9日）正式落幕！其中兩位新生代演員更成為全場焦點：昔日《一屋老友記》童星「菲菲」陳偲穎暴風成長，哭戲驚艷網民；「仙氣女神」李海銅則挑戰反差，演活惡毒「綠茶婊」霸凌者。

陳偲穎曾飾演《一屋老友記》。（公關提供）

「蝴蝶花殺手」現身

昨晚（9日）「蝴蝶花殺手」單元正式落幕，兇手是展Sir（吳偉豪飾）心理醫生袁天樅（江嘉敏飾）。原來袁天樅是展Sir改頭換面兼改名換姓的舊畫班同學鍾玲鷗，玲鷗為了一報昔日被同學凌卓霓（李海銅飾年青版）及展熊飛等集體欺凌之仇，才引爆三宗「蝴蝶花殺人事件」，並設計令展Sir跌入圈套被誤當殺人兇手。最終，玲鷗慘被結盟殺人的黑幫滅口……

李海銅演活惡毒「綠茶婊」霸凌者。（公關提供）

李海銅挑戰惡毒「綠茶婊」

飾演劇中四位死者及兇手的年青演員，則分別為李海銅、陳偲穎、林夕童及羅皓誼。李海銅被譽為新一代「仙氣女神」、曾有「絕世太子女」及 「藝訓班班花」美譽，近年在劇集中的表現更是屢見標青，先後在《痞子無間道》及《刑偵12》有搶眼演出，來到《非常檢控觀》，李海銅的演出亦甚有新鮮感。飾演「少女版凌卓霓」的李海銅，性格綠茶兼三八，狗眼看人低的她經常霸凌玲鷗，以致長大後招來殺身之禍，演出與本尊本身散發的清純氣質甚有反差，成功吸引網民關注。

以仙氣見稱嘅李海銅，難得演繹呢類角色都幾有新鮮感。（公關提供）

《刑偵12》（公關提供）

《逆天奇案2》（公關提供）

童星菲菲驚艷回歸

同樣吸引網民關注的，還有飾演鍾玲鷗、喊功演技備受讚賞的陳偲穎。現年18歲偲穎，曾是「TVB御用童星」，10年前憑《一屋老友記》中的菲菲角色成功入屋，故昨晚亮相劇集時引發熱討：「原來係菲菲」、「咁快咁大個喇」、「完全唔認得佢」、「原來係佢，唔怪之得演得好好啦」、「小妹妹長大了」、「呢個妹妹做戲非常好」。偲穎拍攝《非常》時只有15歲，樣子依然Cutie；事隔三年，偲穎已長得亭亭玉立、樣子極有秀氣，加上好演技，前途無可限量。

陳偲穎年紀輕輕已演技出色。（公關提供）

陳偲穎IG圖片（公關提供）