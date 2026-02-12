二狗脫口秀2026澳門棟篤笑｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
二狗脫口秀互動交友專場《一條名叫愛情的狗》中國澳門站將於2026年3月28日（星期六）晚上8時在威尼斯人劇場舉行，屆時會在金光票務、大麥網、貓眼開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
二狗棟篤笑2026澳門 | 詳情
演唱會日期：3月28日（星期六）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：威尼斯人劇場
門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $680｜A 區 $580｜B 區 $480｜C區 $380｜D區 $280
公開發售平台 ：金光票務、大麥網、貓眼
公開開賣日期：有待官方公佈
*只限16歲以上人士入場。
二狗棟篤笑2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。