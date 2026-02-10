孫燕姿相隔12年再殺入啟德主場館　山頂也能看清的神級現場勿錯過

準備搶票！孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會一香港，將於3月13及15日在香港全新地標「啟德主場館」盛大舉行，2月11日正式售票！新春過後，孫燕姿首站來到香港，與歌迷一同以音樂迎接新一年，樂迷務必把握機會，爭取入場朝聖。



孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會海報（官方提供圖片）

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會一香港將於3月13及15日在香港全新地標「啟德主場館」盛大舉行，並在2月11日正式售票。（官方提供圖片）

全球巡演佳評如潮：神級現場再臨

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，即使這個世界有時候不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋各自的幸福，帶領歌迷在音樂中尋找到力量與希望。觀眾盛讚演出「情感豐沛、誠意十足」，更譽為近年最具穿透力的華語演唱會。

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。（官方提供圖片）

樂迷觀眾在觀看後紛紛盛讚演出「情感豐沛、誠意十足」，更將其譽為近年最具穿透力的華語演唱會。（官方提供圖片）

啟德主場館：新地標見證華語樂壇經典

這次主辦「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」的寬魚國際特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。寬魚國際秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊呈現華語樂壇難以複製的音樂盛會。事實上，自從1月宣布香港開唱，掀起熱潮，熟悉場館的粉絲大方提供搶票攻略，啟德主場館可容納5萬人，但因占地面積較小，山頂位子陡，肉眼距離非常近，就算山頂也能看清楚孫燕姿，「不用糾結位子直接衝」！

這次「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」。（官方提供圖片）