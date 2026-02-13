非常檢控觀｜吳偉豪游嘉欣開Live逼爆聊天室　貓鼠CP互窒放閃

myTV SUPER 33台上周請來「貓鼠CP」吳偉豪（Ricco）與游嘉欣（游游）開Live陪睇《非常檢控觀》，引發熱話！直播期間聊天室人數飆破4萬，互動次數直逼16萬，可見劇中角色展熊飛與白逸桐的魅力。



「貓鼠CP」吳偉豪（Ricco）與游嘉欣（游游）開Live陪睇《非常檢控觀》。（官方提供圖片）

「貓鼠 CP」吳偉豪游嘉欣互窒放閃網民助攻

網民在聊天室留言要求「二人吻戲」，甚至有劇迷大膽提議：「貓鼠CP入《愛回家》再續前緣」，劇集監製林志華更驚喜「亂入」聊天室，大爆：「戲內好快有得睇！」引發全場尖叫。在玩到「殘酷戀愛二選一」環節時，吳偉豪因選擇「希望對方鍾意自己多啲」，隨即被游嘉欣當場大罵是「渣男」，引發全場爆笑。儘管這對歡喜冤家互窒鬥咀，但轉頭又深情對望細數對方優點，甜虐反差互動令Chatroom氣氛爆升。

玩「殘酷戀愛二選一」，吳偉豪被游游控訴為「渣男」。（官方提供圖片）

承接熱潮，myTV SUPER將於2月13日（五）晚上8時邀得另一對姊弟戀CP——賴慰玲（飾公孫珀）與張馳豪（Aska，飾趙子幀）接力登場。

接力情人節前夕 賴慰玲、張馳豪假扮夫妻挑戰「一生一世」指標。（官方提供圖片）

兩人在全新單元「孤兒怨」中假扮夫妻查案，戲裡戲外Sweet到漏。當晚直播更設有「Emoji福利解鎖」，只要互動量達標，兩位嘉賓將即場「找數」。

「Emoji福利解鎖」（官方提供）

面對「一生一世（131,400）」的爆衫指標，賴慰玲笑言：「只要反應熱烈，一定幫手。」（官方提供圖片）

賴慰玲與張馳豪扮夫婦查人口販賣案

2月13日播出的第20集《非常檢控觀》，劇情進入白熱化。白逸桐將勇敢向展熊飛表白；而公孫珀與趙子幀為了調查「慶曆慈善基金會」疑似涉及的人口販賣案，將假扮夫婦潛入，兩人的默契火花將成為今集最大亮點。