TVB上位主持28歲生日大搞Party　緋聞男友低調現身合照再度洩蜜

TVB上位主持陳懿德（德德）近日迎來28歲生日，她在社交平台分享多張慶生照。現場佈置精美，陳懿德更收到巨大的紫色花束。在一眾好友的大合照中，羅天宇亦低調現身，雖然刻意站在後排，但仍被眼尖網民發現，令戀情傳聞再度升溫。

非首次生日同框

其實羅天宇早已滲透入陳懿德的生活圈。翻看舊照，陳懿德26歲慶生聚會時，羅天宇亦曾低調現身，更曾與陳懿德及一眾好友共同慶祝聖誕等節日。在陳懿德分享的社交派對照片中，總能見到羅天宇的身影，兩人朋友圈重疊度極高，關係顯然非比尋常。

同遊埃及洩蜜

其實兩人的緋聞早已傳得沸騰，早前陳懿德與羅天宇、JW（王灝兒）及馬天佑等人遠赴埃及旅遊。眾人在金字塔前High爆跳舞，陳懿德在影片中不經意大晒好身材，相當吸睛。雖然雙方至今未正式認愛，但這趟「蜜遊」之旅已被視為戀情升溫的鐵證。

「情侶檔」現身鬥嘴

除了私下約會，兩人工作上亦不避嫌以「情侶檔」現身。在早前的活動訪問中，羅天宇對陳懿德的主持表現讚不絕口，直言：「好勤力，好欣賞佢。」陳懿德則在談及羅天宇疑似化身「獅子王」參加《中年好聲音4》時，幽默地反擊：「我個獅子唱得好過你！」羅天宇隨即展現溫柔一面，稱讚女方：「我覺得你唱得最好！我聽過你唱歌，你又唔參加？」互窒之餘充滿粉紅泡泡。