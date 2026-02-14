31歲東張女神情人節著火紅戰衣曬驕人身材　引周深歌詞勉勵單身族

今日（2月14日）適逢情人節，全城瀰漫著浪漫的戀愛氣氛。TVB皇牌資訊節目《東張西望》的31歲人氣女主持梁菁琳（Katerina），則選擇在這個浪漫節日為粉絲大派福利。她在社交平台上載了一輯身穿火紅色晚裝的性感靚相，並配上充滿個性的文字，宣揚單身女性自強不息的魅力。



31歲《東張西望》人氣女主持梁菁琳（Katerina），情人節前夕在社媒上載了一輯身穿火紅色晚裝的性感靚相。（IG@katerina.leung）

低胸紅裙海邊留倩影 白滑長腿極吸睛

從照片可見，梁菁琳身穿一襲設計大膽的鮮紅色低胸晚裝長裙，特意前往海邊的防波堤取景。鮮豔的火紅長裙與她原本雪白透亮的肌膚形成強烈視覺對比，貼身剪裁更完美勾勒出其S形驕人身材，盡顯嫵媚動人的一面。無論是輕輕回眸的深情眼神、還是側身展露修長白滑美腿的甫士，都散發著濃濃的女神氣息，讓一眾網民大飽眼福，紛紛留言讚好。

梁菁琳身穿一襲設計大膽的鮮紅色低胸晚裝長裙，鮮豔的火紅長裙與她原本雪白透亮的肌膚形成強烈視覺對比，盡顯嫵媚動人的一面。（IG@katerina.leung）

一眾網民大飽眼福，紛紛留言讚好。（IG@katerina.leung）

除了視覺上的享受，梁菁琳的配文亦盡顯其「才女」本色。她引用了內地實力派歌手周深的作品《不群》歌詞寫道：「而我，早已成為，世人口中的異類，人聲鼎沸，無所有也無所畏」，似乎意有所指，回應外界對其感情狀態的關注。接著，她以充滿正能量的語氣，勉勵所有單身一族：「那就繼續當最自由不群的靈魂，別忘了你永遠都是自己的情人。」

梁菁琳引用了內地實力派歌手周深的作品《不群》歌詞，更勉勵所有單身一族。（IG@katerina.leung）

梁菁琳亦有去睇周深的演唱會呀。（IG@katerina.leung）

美貌與智慧並重 學霸獸醫棄醫從演

被網民封為新一代「東張女神」的梁菁琳，向來以樣靚身材正著稱，但原來她更是名副其實的頂級學霸，多才多藝。她畢業於澳洲知名的悉尼大學（University of Sydney），更是以獸醫系雙學位一級榮譽（First Class Honours）的優異成績畢業。

被網民封為新一代「東張女神」的梁菁琳原來是名副其實的頂級學霸。（IG@katerina.leung）

梁菁琳畢業於澳洲知名的悉尼大學（University of Sydney），更是以獸醫系雙學位一級榮譽（First Class Honours）的優異成績畢業。（IG@katerina.leung）

據悉，她當時主力研究動物胃部真菌感染等高深科目，在參選香港小姐入行前，更曾正式任職獸醫，專業背景亮眼。加入《東張西望》團隊後，她憑藉清晰的口條、流利的語言能力及淡定的採訪表現，成功「入屋」，深受家庭觀眾喜愛。

梁菁琳在參選香港小姐入行前，曾正式任職獸醫。（IG@katerina.leung）