江嘉敏離巢TVB無緣《非常檢控觀》宣傳　社媒長文剖白心聲勁催淚

前TVB小花藝人江嘉敏（Kaman）去年毅然宣布離開效力多年的無綫電視，結束賓主關係回復自由身。雖然人已離巢，但其有份參演的重頭劇《非常檢控觀》近日終於播出。礙於合約早已屆滿，Kaman無緣以旗下藝人身份現身參與任何宣傳活動，令不少期待已久的粉絲感到惋惜，但江嘉敏依然在社交平台落力為劇集造勢，更撰寫長文剖白飾演單元主角「袁天縱」的心路歷程。



挑戰心理複雜角色 闖入「心理森林」尋突破

雖然無法親身出席宣傳活動，但江嘉敏對這部劇集依然有情有義。據悉，她在劇中單元「蝴蝶花殺手」飾演的角色極具發揮空間，對她而言是一次難忘的演藝經歷。日前，她特意在社交網上載了一系列拍攝時的幕後花絮照片，並罕有地撰寫長文剖白心聲。

江嘉敏在《非常檢控觀》中飾演袁天樅 / 鍾玲鷗。（TVB）

江嘉敏日前特意在社交網上載了一系列拍攝時的幕後花絮照片，並罕有地撰寫長文剖白心聲。（IG@kaman_kong）

她在文中感性地寫道：「能夠在《非常檢控觀——蝴蝶花殺手》這部主題深刻的作品中留下足跡，對我別具意義。」她視這次演出為一個寶貴的嘗試，成功讓觀眾和監製看到了江嘉敏演繹不同面向角色的可能性，證明自己並非獨沽一味。她更形容演員之路就像不斷闖入一個又一個未知的「心理森林」，並勇敢地在其中找到屬於角色的光芒，感激這段經歷豐富了她的人生閱歷。

江嘉敏認為演員之路就像不斷闖入一個又一個未知的「心理森林」，十分感激這段經歷豐富了她的人生閱歷。（IG@kaman_kong）

憑劇中角色寄意 籲以善良代替傷害

除了分享演技心得，江嘉敏亦藉著劇中飾演的心理學家「袁天縱」（及背後的鍾玲鷗）的故事寄意，發放正能量。她深有感觸地表示，願世界多一點愛，希望每個人都能選擇善良，拒絕任何形式的欺凌，提倡用理解與溫暖代替傷害，共同創造一個更友善的世界。

江嘉敏亦藉著劇中的故事寄意，願世界多一點愛，更要拒絕任何形式的欺凌。（IG@kaman_kong）

她語重心長地提醒大家：「每一句惡言、每一次排擠，都可能成為他人心中難以愈合的傷。袁天縱（鍾玲鷗）的故事讓我們看見，傷害造成的空洞需要一生去填滿。」這番說話不僅是對角色的解讀，更似是對現今社會的勸勉，展現了她成熟感性的一面。