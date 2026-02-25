汪小菲人日升呢三娃爸！張蘭激讚天賜靈童　大讚新抱是天降的福氣

大S（徐熙媛）前夫汪小菲與馬筱梅再婚後進展神速，於2月23日（農曆正月初七）傳來喜訊。馬筱梅在台北順利產下一名男嬰，母子平安。適逢「人日」，汪小菲正式升格為三娃爸。



汪小菲和馬筱梅喜得一子。（網上圖片）

汪小菲和馬筱梅喜得一子。（網上圖片）

張蘭激動報喜：我又當奶奶了

張蘭（汪小菲媽媽）隨即在社交媒體上發影片報喜，全程難掩激動心情。她興奮表示：「親愛的粉絲寶寶們今天蘭姐太高興了」、「終於盼着和這個小傢伙見面了」、「愛不釋手，抱了一宿又哈」、「我又當奶奶了」。她更解釋孫子花名的由來：「這孩子生在初七又是馬年，媽媽又姓馬，哎呀是小馬寶呀也是小七寶」，並稱這是「天賜靈童」及「女媧娘娘送的福氣」。

張蘭十分激動稱「我又當奶奶了」。（影片截圖）

馬筱梅的孩子在農曆正月初七出生。（影片截圖）

張蘭稱孩子是「天賜靈童」及「女媧娘娘送的福氣」。（影片截圖）

張蘭大讚新抱馬筱梅

提到馬筱梅懷孕期間的付出，張蘭讚不絕口，直言：「我那好兒媳辛苦了，她瘦弱嬌小，懷胎十月比別人更不易」。她更特別提到馬筱梅對汪小菲與前妻所生子女（小玥兒與希箖）的照顧，感性大讚：「把兩個孩子視如己出，把這個家當命來護，這樣的兒媳婦真是從天而降」。張蘭透露，馬筱梅即便懷孕後期仍堅持直播工作並照顧家庭，這份精神令她十分鼓舞。

張蘭大讚新抱馬筱梅。（影片截圖）

情定台北「527」官宣領證

汪小菲與馬筱梅的戀情自2023年底曝光後便愛得高調，汪小菲多次稱讚對方「對我及孩子都很好」。2024年3月，汪小菲求婚成功，並於同年5月27日（諧音「我愛妻」）在社交平台官宣領證，更曬出巨型鑽戒高調放閃。兩人婚後不時傳出懷孕消息，如今馬筱梅在台北生子，「小馬寶」似足爸爸汪小菲眼型細長。

2024年5月27日汪小菲在社交平台官宣領證，更曬出巨型鑽戒高調放閃。（網上圖片）

汪小菲與馬筱梅於2025年舉辦婚禮。（網上圖片）