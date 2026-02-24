金鐘視后自揭邀約圈內夫婦挑戰三人行　直言「想探索」　結局驚人

林辰唏和導演男友林立書育有1子，兩人維持開放式關係至今未婚。



2月23日出席凱渥集團開工團拜，談到日前約凱莉夫婦3P，她說事後沒有約成：

我想探索看看，但要看感覺，目前還沒有去到那個境界。

她跟凱莉、范琪斐圍爐玩真心話喝酒遊戲，范琪斐問「有跟男生、女生都做過愛的喝」，林辰唏、凱莉一乾而盡，接著又問「有3P過的喝」，在場沒人有類似經驗，林辰唏聽到凱莉說「我老公不要」，索性直接邀約：

妳想3P喔？那要不要見一下面？

凱莉大方表示好啊，還推薦老公「很溫柔」。林辰唏談到當天彼此是初次見面，確實對3P有興趣，但必須事先諮詢，約見面看有沒有感覺。

而她去年跟朋友合資在台東開書店，想要呼籲大家多多看書，談到閃兵停工的前老闆陳柏霖，她說有表達關心、群組也還在，「今年還沒收到他的拜年訊息，他可能也忙自己的事，他把自己照顧得很好」。坐一旁的張榕容身為陳柏霖《鬼才之道》夥伴，未說太多就離去。

另外，同門的王心恬跟姚元浩緋聞傳了8年，始終未公開認愛，今年有和友人一起小賭過年，預計還要進行第2次凍卵：「上次快20顆，因為我希望生2胎，所以需要20至30顆」。問到她這是跟男友的共識嗎？她解釋是自己的心願，表示要生小孩的話就會結婚，今年事業繁忙，暫時沒有婚姻計劃。

韓星頌樂則堅持用華語回答，預告將推出第2首華語單曲，首次參加團拜開工，直呼：「很神奇，很開心，老闆給我紅包，我很開心。」

