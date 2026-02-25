王敏德仔王躍穎闖荷里活！狂操麒麟臂選健身先生 一門七傑全藝人
出版：更新：
王敏德（Michael）與太太馬詩慧（Janet）現年26歲的兒子王躍穎（Kadin）自從在美國完成演藝課程後，就一直留在當地，自小熱愛演戲的他早前更進軍荷里活發展，成為一位演員。
王躍穎爆肌參選健身先生
王躍穎近日積極於社交平台大晒操練成果，見他擁有一雙粗壯的「麒麟臂」及線條分明的「腹肌」，男人味十足。從最新貼文可見，他正參加《Mr. Health & Fitness》比賽，並分享由「155 → 167 lbs.」的增肌過程，並公開為自己拉票。
一家七口演藝世家
王躍穎背景顯赫，家中更有「一門七傑」均在演藝界發展。除了父母王敏德及馬詩慧外，他的兩位叔父同樣「猛料」。大伯王盛德（Russell Wong）曾演出荷里活經典電影《喜福會》及《盜墓迷城3》，更是李連杰的好友；二伯王華德（Declan Wong）亦曾參與多部香港電影演出，近年則在國外擔任電影指導。加上大姐王曼喜（Kayla）及二姐王麗嘉（Irisa）均在名模界及廣告界表現活躍。
王敏德馬詩慧結婚超33年
王敏德於1992年迎娶名模馬詩慧，兩人結婚超過30年依然恩愛，是圈中公認的模範夫妻。王敏德早年憑《飛虎雄心》中「Stone Wong」一角紅遍亞洲，私下更是擁有私人飛機牌照的機師。近年他雖然產量減少，但仍活躍於時尚圈及品牌推廣。