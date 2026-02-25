中年好聲音4丨導師分組賽將淘汰6人！藝人選手除罩露真身震撼全場

《中年好聲音4》將於本周日（3月1日）晚8點翡翠台播映「導師分組賽」，本季除了車婉婉，還加入了鄭衍峰做主持。「導師分組賽」賽制將率先曝光，總共淘汰6人；除此之外藝人選手將集體除罩，以真面目企上《中４》舞台，引起全場歡呼兼掌聲雷動！



《中4》36強（官方提供圖片）

中年好聲音4丨「導師分組賽」開鑼

「導師分組賽」一共有3集，每集分3個回合，製作組精心挑選90年代當時得令的9位華語歌手及組合歌曲，一共有27首Hit歌，第一集是獨唱歌，最低分隊伍會淘汰1人；第二集是合唱歌，最低分隊伍會淘汰2人；第三集「回歸」獨唱歌，最低分隊伍會淘汰1人。整個「導師分組賽」結束後，總分最高分隊伍會全員晉級，另外兩隊則各自淘汰1人，換言之總共淘汰6人。由今次「導師分組賽」開始，會由 5位評審投票選出MVP。

「導師分組賽」賽制（官方提供圖片）

3位歌唱導師（排名不分先後）分別是教唱歌界KOL張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布Sir）、及高少華（銀老師），高少華率領的「飛鷹活絡油紫隊」學員是蔡宓婕、袁帥、朱珠、鄭家聲、許美琪、「白羊君」、謝昉益、可嵐、范子睿、「企鵝人」、「白眉鷹王」、王卓樂；布志綸率領的「保濟丸紅隊」學員是尤淑情、鄭仲豪、雷小雷、陳逸璇、錢偉浩、朗尼、麥曉東、楊嘉瓏、「獅子王」、陳旭培、唯一、科亞高巴；張嘉銘率領的「何濟公綠隊」學員是吳亦偉、許雲妮、戴藝、彭梓嘉、梁煜坤、「貓女郎」、馬浩宜、卓猷燕、黎若雪、尹景順、蔡文駒、黃藝輝。

從左到右三位導師分別為：高少華、布志綸、張嘉銘（官方提供圖片）

三位導師精心挑選學員。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨藝人選手集體除罩 以真面目上舞台

今集其中一大焦點必定是藝人選手集體除面具露真身！當「獅子王」、「企鵝人」、「貓女郎」、「白羊君」與「白眉鷹王」以真面目站上《中4》舞台時，全場歡呼兼掌聲雷動，想知道你估嘅藝人身份啱唔啱？