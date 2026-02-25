尹子維教英文激嬲未婚妻慘遭反鎖門外！婚禮前夕突爆感情危機？

現年50歲的香港男星尹子維與36歲的內地女星徐冬冬經歷過多次離離合合，感情越難越愛，兩人原定於2026年2月26日在女方家鄉哈爾濱正式舉行浪漫婚禮。然而，就在大婚的前夕，這對準新人竟然因為「學英文」而爆發激烈爭執！尹子維更慘被未婚妻反鎖在門外，急得在微博連發多則帖文求救，瞬間引發全網對兩人明日婚禮能否順利舉行的熱烈關注！



尹子維與內地女星徐冬冬原定於2026年2月26日舉辦盛大婚禮，後續因徐冬冬親戚病重，改為簡單的家庭聚餐。。（微博圖片）

婚禮前夕爆衝突 尹子維凌晨崩潰求「開門」

據了解，尹子維在2月25日凌晨時分於微博連續發文，大爆自己被未婚妻拒諸門外。他無奈地透露，事源是自己臨睡前為徐冬冬溫習英文，結果雙方擦出猛烈火花：「徐總生氣了！把我鎖在了門外！」他更多次在帖文中＠徐冬冬，隔空崩潰喊話求對方「開門」，並焦急地提醒未婚妻明日還要趕飛機前往哈爾濱辦婚禮。

尹子維在2月25日凌晨時分於微博連續發文，大爆自己被未婚妻拒諸門外。（微博）

尹子維更多次在帖文中＠徐冬冬，隔空崩潰喊話求對方「開門」。（微博）

不少網民看後哭笑不得，紛紛留言指出尹子維的「教學方式」向來逼得太緊，難怪會令飽受婚前壓力的徐冬冬感到煩躁，直指他「抵死」。事實上，這已經不是兩人首次因為「英文課」而鬧出大風波，早在2025年底，尹子維就曾公開承認，徐冬冬曾因為受不了他的「暴躁英語課」而主動提出過分手。為了挽救感情，他在婚前本已全面停課，沒想到臨近大婚之日又突然恢復教學，結果再次觸發女方的地雷。

早在2025年底，尹子維就曾公開承認，徐冬冬曾因為受不了他的「暴躁英語課」而主動提出過分手。（微博）

儘管有部分粉絲擔心這次爭執會影響明日的哈爾濱大婚，但大多數網民都認為這只是這對情侶獨特的日常互動模式，調侃他們「吵吵鬧鬧都是愛」。有粉絲更引用了徐冬冬早前對婚姻的超高EQ解讀：「若婚姻像風箏卡樹上，主動修復唄」，深信兩人擁有極強的感情修復與磨合能力。

大多數網民都認為這只是這對情侶獨特的日常互動模式，尹子維也在後續發文解釋。（微博）

徐冬冬與尹子維合拍椰樹牌椰奶廣告。（徐冬冬微博）

獲老公中環護肚 徐冬冬氣質柔和惹大肚疑雲

除了婚前的小風波，徐冬冬近期的身體狀態亦備受外界關注。日前她在社交平台頻頻露面，於近日上載的影片中，被一眾眼利的網民指出其身形比以往「圓潤了不少」，原本火辣的身材變得更為飽滿。網民在評論區紛紛留言，指她「氣質變得更柔和」，渾身上下散發出一種濃濃的「孕母感」。

徐冬冬近日上載的影片被網民發現其身形比以往圓潤。（徐冬冬抖音）

更有網民在評論區留言指她「氣質變得更柔和」，散發出一種濃濃的「孕母感」。（徐冬冬抖音）

加上早前兩人現身香港中環街頭時，尹子維對女方呵護備至，更被傳媒拍到多次貼心「護肚」的動作，十分緊張。其實自今年1月起，關於徐冬冬「孕相明顯」的討論已在網上持續發酵，如今婚期將至，大批網民都紛紛猜測兩人是否即將宣佈懷孕。