44歲出爐金馬影后大曬賀年相貴氣逼人　超巨型紅寶石手鈪閃盲網民

農曆新年假期剛剛結束，不少人都忙著迎財神祈求好運。早前憑馬來西亞電影《地母》勇奪金馬獎最佳女主角的內地女星范冰冰，就在社交平台分享了一輯充滿節日氣氛的新年靚相。不過，比起她一身悉心打扮的粉紅戰衣，網民的目光全被她右手上一顆「鼻咁大」的巨型紅寶石手鐲吸引，其極具存在感的奢華配飾瞬間成為網絡熱話！



巨型紅寶石奪目 貴氣蓋過賀年戰衣

現年44歲的范冰冰身穿一件剪裁優雅的粉紅色中式風格大褸，內搭休閒牛仔褲，頭上更戴著一頂畫家帽，整體造型既典雅大方又不失時尚感。

不過，網民的目光就被她右手上一件極具份量的首飾所吸引——那是一顆體積堪稱「有鼻咁大」的超巨型紅寶石手鐲！這顆紅寶石在光線的映照下璀璨耀眼，貴氣逼人，吸睛程度甚至完全蓋過了她精心搭配的新年戰衣服裝。網民紛紛將焦點轉移到這件珠寶上，對其背後令人咋舌的真實價值和重量都充滿好奇。

有人開玩笑問：「姐姐手累嗎，我幫你戴戴？」，有網民直言：「第一眼就淨係望到嗰粒紅寶石！」，更有大批網民對其價值大感好奇，直呼：「這到底得多少錢啊？」

走出逃稅陰霾 移居香港轉戰海外迎「第二春」

回顧范冰冰的演藝歷程，可謂高低起伏。2018年，她因捲入轟動一時的「陰陽合約」逃漏稅風波，一度被內地列為劣跡藝人，導致演藝事業遭受毀滅性打擊，工作幾乎全面停擺，經歷了一段相當長時間的神隱期。

然而，范冰冰並未就此放棄。近年她已移居香港，並將發展重心轉移至海外及外地市場，一步一腳印地重新回到大眾視野，去年（2025年）她更憑藉電影《地母》強勢奪下金馬獎！雖然如今的內地資源與曝光率或許難以與昔日巔峰時期相比，但她的一舉一動依然受到高度關注。

