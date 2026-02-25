25+英皇群星演唱會丨總投資逾億元　天王天后傾巢演出熱爆啟德

由英皇娛樂主辦、英皇鐘錶珠寶、英皇金融及國泰贊助的【25+英皇群星演唱會】將於2026年5月4日在啟德體育園主場館盛大舉行。演唱會總投資額逾億元，屆時英皇娛樂旗下藝人包括天王天后、影帝影后、實力唱將與耀眼新星將齊聚一堂，上演破天荒的跨世代驚喜合作，讓陪伴大家走過 25 年的經典旋律以創意聯乘形式震撼重現，以別開生面的形式向觀眾呈現不一樣的經典歌曲！



>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

【英皇群星演唱會】 海報（官方提供圖片）

25+英皇群星演唱會丨黃金班底操刀打造舞台「機關重重」

【25+英皇群星演唱會】不止是一場音樂會，是難以定義、千錘百煉的舞台演出，更是一次集結全城心跳回憶的世紀盛宴。演唱會以「Ensemble」為主題，其核心意義是共創同行糅合音樂演唱及演奏、電影、戲劇舞台、舞蹈與跨界表演等效果，銳意將啟德體育園主場館打造成一個世紀樂園，與觀眾共行穿梭過去未來，成就當下。

英皇娛樂大合照（官方提供圖片）

演唱會特意邀來強大主創陣容指導，包括由香港電影領軍人物之一、金像獎最佳導演、全運會總導演劉偉強擔任總監製以深厚的電影語言與舞台創意呈現廣東歌的精彩絕倫：曾參與《阿飛正傳》《重慶森林》、《東邪西毒》《花樣年華》、《2046》、《讓子彈飛》及《一代宗師》等殿堂級華語電影、屢獲金像獎殊榮、最具國際影響力的美術指導、服裝設計師及剪接師之一張叔平擔任演唱會美術總監，向觀眾呈現前所未有的體驗；並由為謝霆鋒啟德演唱會擔任音樂總監、香港殿堂級音樂製作人王雙駿擔任音樂總監。

總監製劉偉強表示:「能夠擔任這盛事的總監製實在是意義非凡，英皇娛樂自1999成立以來，為華人世界帶來不少膾炙人口的經典歌曲，如何以舞台及電影手法呈現當中的轉折及串連，對我來說是一個大挑戰。舞台設計亦是破天荒的，期待為觀眾帶來多重感官享受的盛宴。」

美術指導張叔平則表示:「英皇娛樂已經是一個家傳戶曉的文化產業品牌，歌影視藝人陣容規模龐大，囊括了業內眾多重量級及潛質藝人。多年來打造不少巨星，在全球華人娛樂文化界佔有舉足輕重的地位。如何透過這25年盛典，推陳出新，不斷在自我之上突破自我，是我替英皇娛樂思考的重要問題。最後我決定以插畫方法，以表現品牌生生不息的求變多變精神。」音樂總監王雙駿說:「以往做音樂會主要是考慮每個章節之間的流暢度;今次同兩位重量級人物合作，以英皇娛樂的源起故事為主線，並以極具震撼力及爆炸力的視覺和沉浸方式，和出人意表的音樂陣容貫穿25多年來英皇娛樂打造的經典時代曲，為香港樂壇留下深刻印記，算是我一個大突破!」

>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

演唱會特意邀來強大主創陣容指導，包括劉偉強、張叔平及王雙駿（官方提供圖片）

25+英皇群星演唱會丨天王天后影帝影后傾巢演出

【25+英皇群星演唱會】主視覺海報由本地著名插畫師sketchup操刀，是本地獨立音樂人ketchup 的另一個身份。sketchup承接ketchup 簡單和清新的自家製音樂風格，以「繪畫草圖、意念速寫」的方式，用手繪小清新的法式風格將英皇娛樂旗下所有歌手單位悉數繪出，充分把握大家的小神情及小動作，多元活潑，盡顯幽默本色；讓人一眼就認出英皇娛樂歌手的鮮明個性，不禁發出會心微笑。

今次演唱會可謂「傾巢而出」，作為英皇娛樂「元祖級」成員謝霆鋒有感：「我從小在英皇長大，我常常對外笑稱我的人生有超過一半的時間與英皇有關，見到整個大家庭越來越多新成員加人，我由心感到高興，我自己都好期待和他們有合作火花。」

謝霆鋒笑言自己人生超過一半時間與英皇有關（官方提供圖片）

超過25年的核心成員容祖兒(Joey)感性表示:「我自1999年在英皇娛樂正式出道，多年來與公司一同成長，這裡不單是我事業的起點，更加是人生的起點，在這裡我收穫了可貴的親情和友情。對我而言，英皇是我的家，老闆、老闆娘，以及每一位同事都是我的家人。我非常期待在這個晚上，透過音樂，用我們的『看家本領」，與大家分享英皇娛樂特有的人情味和團結精神。」

容祖兒視英皇為家，收穫了事業親情友情（官方提供圖片）

霍汶希(Mani)從昔日經理人走到今天，成為英皇娛樂集團營運總裁，至今已超過25年，對於這次週年演唱會別具一份堅持：「楊博士曾說過，有人的地方就有娛樂，要與這片土地及人們連繫起來，相信演唱會是最直接、最能與眾同樂的方式。」

英皇娛樂營運總裁霍汶希表示演唱會是最可以與眾同樂的方式，一同與觀眾慶祝25周年（官方提供圖片）

活動將有一連串與各友好伙伴及單位的聯乘宣傳企劃，包括為慶祝英皇娛樂成立25+周年，一系列耳熟能詳的品牌將推出不同精選產品與港人同歡。而英皇娛樂亦會與不同的藝術單位及品牌聯乘，推出各項極具收藏價值的紀念精品;讓全城引頸以待，迎接英皇娛樂【25+英皇群星演唱會】舞台演出！