東張西望丨男教練疑誘騙14歲男童兼3人行！甘詠寧追訪J教練未果

TVB 資訊節目《東張西望》近日接連兩集踢爆一宗令人髮指的疑似戀童及誘騙未成年人案件。一名年僅14歲的男童，疑遭一名24歲的男教練（J教練）誘騙並發生越軌關係。男童母親（陳媽媽）在節目中聲淚俱下地控訴該教練的變態行徑，由初時起疑到親手揭發兒子被誘騙至酒店開房，陳媽媽整個過程備受精神折磨，母子關係更因此瀕臨破裂。



一名年僅14歲的男童，竟遭一名24歲的男教練誘騙並發生越軌關係。（TVB）

男教練藉免費補習向男童伸魔爪 猥褻對話令人作嘔

據陳媽媽憶述，事件源於2015年，當時兒子與朋友前往一間運動工作室玩耍，卻不幸成為惡夢的開端。當時學校老師特意致電陳媽媽，提醒有一名不屬於該區的「金毛」男子前來接其兒子放學，引起校方高度關注。該名比兒子大10歲的男教練(J教練)，竟然主動提出「免費教授運動」及「幫忙補習」，令陳媽媽十分懷疑。

該名比兒子大10歲的「金毛」男子主動提出「免費教授運動」及「幫忙補習」，令陳媽媽十分懷疑。（TVB）

男童拒絕並沒有讓J教練停手。（TVB）

陳媽媽察覺不妥後，果斷檢查兒子的手機，結果赫然發現大量極度露骨的對話紀錄。男教練(J教練)在訊息中直接向14歲的男童表白，明言「其實淨係想同佢有性關係」。即使面對男童拒絕，男教練(J教練)仍不斷以歪理游說，甚至大言不慚地表示與成年男性拍拖好處多多：「同男仔拍拖，同我拍拖有咩咁好呢？因為佢又係一個成年人啦，佢有女仔嘅溫柔啦，又有男仔嘅擔待啦。」

陳媽媽曝光J教練惡心對話（TVB）

男教練誘騙未成年人開房 內褲驚現可疑污漬

令人震驚的是，除了言語上的騷擾J教練更付諸實行。陳媽媽從手機截圖中發現，J教練曾以「想唔想免費放學之後滿足佢一個願望」作試探，而所謂的「瞓晏覺」實際上是引誘男童前往時鐘酒店。截圖中更有「準備好性未？」及「同你溫完書，我就同你去尖沙咀開房」等駭人字眼。

J教練曾以「想唔想免費放學之後滿足佢一個願望」作試探，引誘男童前往時鐘酒店。（TVB）

男教練與男童現身時鐘酒店

當陳媽媽透過手機定位，發現兒子身處尖沙咀加連威老道的一間時鐘酒店。她與丈夫火速趕往現場，親眼目睹J教練與兒子「搭住膊頭係間食肆行出嚟」，其後更在地鐵站月台有「幾個goodbye kiss」的親暱舉動，令父母二人當場崩潰。為保護愛子，陳媽媽開始每日檢查兒子的內褲，結果真的兩度發現可疑污漬。她已將證物妥善保存，準備隨時交予警方作證供。她更發現兒子多次前往某大廈開房，而男童在父母追問下，亦親口承認「係開房」。

陳媽媽透過手機定位，發現兒子身處尖沙咀加連威老道的一間時鐘酒店。（TVB）

陳媽媽檢查兒子的內褲，結果真的發現可疑污漬。（TVB）

母親報警求助 兒子竟被要求「肉償」

面對如此猙獰的事實，陳媽媽決定報警，警方看過所有資料後表示「可以告佢，最基本可以告咗佢非禮先」。然而J教練不但教唆男童如何應對警方查問，更以命令式口吻要求男童「肉償」以彌補報警對他造成的傷害：「呢啲就係對我嘅傷害啦，如果想彌補，就要下次主動，應承下次彌補返俾我啦，淨係講對唔住冇用㗎。」

陳媽媽決定報警，但J教練教男童如何應對警方查問。（TVB）

陳媽媽報警求助後，J教練竟要求男童「肉償」。（TVB）

更令人髮指的是，陳媽媽曾直接向J教練攤牌，對方雖然表面認錯，但私下不但沒有收手，行為更變本加厲，竟對男童的同學起色心，企圖大搞「三人行」！J教練得悉同學仔聲稱收1,000元可以同他們玩一次時，他竟回覆指「12歲先有資格開呢個條件」，甚至承認自己有戀童癖，這種變態行為令人髮指！

陳媽媽曾直接向J教練攤牌。（TVB）

J教練亦對男童的同學仔起色心，企圖大搞「三人行」！（TVB）

眼見談判破裂，陳媽媽千方百計聯絡到J教練的父母求助：「佢爸爸媽媽嘅態度都係正向嘅。首先聽我講完之後，佢有同我道歉。爸爸出手之後，佢哋表面應承會絕交，但係實際上仍然藕斷絲連。」

眼見談判破裂，陳媽媽更千方百計聯絡到J教練的父母求助。（TVB）

陷入絕望的陳媽媽，一度考慮妥協：「我有同阿仔或者呢個教練講，我而家最想要做嘅唔係捉你，亦都唔係想要告到你要坐監，我只係想要阿仔好，真係想個仔好。」她表示若二人是真愛，為了兒子好願意成全他們。怎料J教練得寸進尺，竟開出以下三大離譜條件：「一，毀滅所有證據；二，簽字唔會追究；三，簽字畀佢成為囝囝嘅合法監護人。」

陷入絕望的陳媽媽，一度考慮妥協。（TVB）

J教練更得寸進尺開出三大離譜條件。（TVB）

惡意洗腦離間母子 陳媽媽抑鬱險輕生

J教練更在背後持續對男童進行心理操控與洗腦，惡意抹黑陳媽媽「侵犯私隱」及「無間斷監視」。陳媽媽發現：「我發現佢經常喺言語上面會抹黑媽媽，check阿仔手機，冇私隱啦，同會成日監視我個仔，令到我個仔壓力好大。」

J教練更對男童進行心理操控與洗腦，惡意抹黑陳媽媽。（TVB）

在J教練的教唆下，男童對家人的信任徹底瓦解，甚至不敢飲用家中煲的湯水，深怕母親「落藥」。這種極端的孤立手法，令男童完全疏離原生家庭與身邊朋友。陳媽媽面對家庭破碎、愛子沉淪卻無能為力的困局，終日以淚洗面，一夜白頭，更確診患上抑鬱症需靠藥物控制，期間甚至一度萌生輕生念頭。陳媽媽痛苦地表示：「呢件事之後，我哋嘅家庭關係非常差……我有諗過自殺，真係好辛苦……」

陳媽媽更確診患上抑鬱症需靠藥物控制，期間甚至一度萌生輕生念頭。（TVB）

《東張》機場圍堵追訪 J教練拒絕回應全程閃避

《東張西望》攝製隊為了追查真相，曾經嘗試打電話給J教練要求回應，亦試過上門找人，幾經打探後終獲悉J教練外遊回港的行程，並且在機場成功將其截獲。

《東張》記者甘詠寧在機場捕獲J教練（TVB）

對於陳媽媽的指控，J教練連番否認，聽到明知對方未成年仍發生性行為，J教練稱不回應，再問是否離間他們母子的關係？J教練說：「根本沒有這種事，我無緣無故點解離間？我離間冇乜好處？」問他知不知道跟未成年人發生性關係是犯法的？他表示「我冇嘢回應。」幾經追問下，J教練說：「我哋冇一齊。（你會唔會再聯絡佢？）而家搞成咁樣，唔知道。」問到是否之前都有聯絡？他回應：「之前冇喇，冇聯絡喇，但而家弄出這件事，我唔知道。」後續J教練突然在機場狂奔並成功逃脫。

《東張》記者甘詠寧在機場捕獲J教練（TVB）

J教練突然在機場狂奔並成功逃脫。（TVB）

警方回應案件進展

就此嚴重事件，警方回覆《東張西望》時指出，去年1月曾接獲相關轉介個案，惟調查後未有足夠證據顯示涉及刑事成分。至去年6月，警方再接獲陳媽媽報案，「指其兒子懷疑被一名男子非禮，案件列作非禮處理，但報案人其後向警方表示不作追究。」這個處理結果令人質疑，究竟是真的證據不足？還是受害者在壓力下被迫放棄？隨即引起社會各界的廣泛關注。