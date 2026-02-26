江碧蕙50歲慶生求子回港棄騎師　可嵐被酸返去湊仔：失業唔搵工？

香港首位華人女騎師江碧蕙Sherie今年踏入五十歲，走進人生這個重要時刻，Sherie專誠舉辦慶祝活動，邀請不少好友如韋綺珊、柏天男、可嵐、胡孟青及王登平等等好友出席，穿上大紅裙子的Sherie,襯上一對珍藏20年的Louis Vuitton高跟鞋在場內滿場飛，她笑言自己是一個長情的人，不論對朋友或喜愛的物件也一樣，珍而重之。

香港首位華人女騎師江碧蕙Sherie今年踏入五十歲，專誠舉辦慶祝活動。（公關提供）

江碧蕙穿上珍藏20年的Louis Vuitton高跟鞋。（公關提供）

江碧蕙邀請不少好友出席。（公關提供）

江碧蕙感觸淚崩：關關難過關關過

活動以「閃耀人生」為主題，她隆重宣佈與拍擋開創的專業賽馬頻道「馬到功成」正式開播。最近，頻道擴展為一個以「推廣運動精神」為核心的全方位媒體與公益平台，更有「一萬元支持一位運動員故事」公益拍攝計劃，所籌得善款全數捐贈予「匡泰慈善發展服務中心」，用於支持長者服務。當她在台上談到五十歲的人生目標時，她說：「要關關難過關關過，做人要夠堅強，當然也要有愛。」說到這裡她忍不住落淚，因為有感台下朋友多年的愛錫與支持，更已在計劃展開後籌得五萬元，令她感動不已。「我希望這十年不用再教馬，始終運動員的體能會有限制，因為這十年與之前的十年已經好不同。還有，希望這個收費平台將來可以做到公開直播。」最後，在好友的祝福下切生日蛋糕，氣氛相當溫馨。

江碧蕙在台上談到五十歲的人生目標時，忍不住落淚。（公關提供）

江碧蕙在好友的祝福下切生日蛋糕。（公關提供）

江碧蕙求子退役

談到兒子Samuel在海外賽馬多次獲得冠軍，Sherie卻說：「我想他早日返香港，不要再做騎師，因為我知這個運動有多危險。所以，佢只會話我知他贏了賽事，而不會話我知他幾時出賽。我對他沒有要求，他在學業上已交到了很好的成績給我，最緊要他開心，自己做到想做的職業，但自己就會繼續擔心。」

江碧蕙希望兒子能早日返香港，不要再做騎師。（公關提供）

韋綺珊蔣志光再合體反應好

韋綺珊在農曆年期間忙於工作，與蔣志光合體返國內開show, 而得到很好的反應。「其實觀眾好多也是香港人，跟隨大隊返國內飲食和聽演唱會，但feedback好好。」既然反應好，有否合作出新歌的打算？「這樣就要睇蔣志光想點了！他一時失驚無神又話唱，一時又突然話唔唱，好像當年拍住唱歌，他突然話去TVB拍劇，而我當年又覺得是時候結婚生仔，到最近我們再合體，感覺真係好好。」

韋綺珊與蔣志光再合體開show被讚反應好。（公關提供）

可嵐被酸返去湊仔

《中年好聲音4》參賽者可嵐帶同長子Eugene支持江碧蕙活動，原來Eugene曾跟Sherie學騎馬半年，也算是個徒弟仔。「他是我boy friend，剛有假期所以帶他來撐場。最近《中星4》很忙，比賽好緊湊，而且對手好強，但我會盡力，希望每次在台上都留到好的片段比我的兒女睇。」可嵐坦言有不少網民給予支持和打氣，亦有些留言叫她「你返去湊仔吧」。對此，她笑一笑，說：「我又真係要照顧小朋友，他又說得對，不過，我以前有唱歌，雖然後來停了沒有繼續，到現在想借這個機會出來唱歌，人到中年想繼續搵返份工，難道我失業就以後不做嗎？」