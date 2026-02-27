SJ神童自爆與父母斷聯　全副身家慘被賠光渴求結婚彌補遺憾

韓國男團Super Junior成員神童（申東熙）向來以開朗幽默形象示人，近日他在命理真人騷節目《天機試煉場》中罕有揭開內心傷疤，自爆已與父母斷絕聯絡，導火線全因金錢糾紛。



母索巨款投資連環被騙

神童在節目中首度公開與父母斷交的內幕，他透露母親過去多次要求他一次性給予大額資金，而非按月支付生活費。母親當時曾承諾：「不要一個月一個月給錢」、「用這筆錢做點什麼，不會讓你擔心」。然而，這些血汗錢最終卻因投資失敗或遭遇詐騙而多次付諸流水。神童痛心地表示，斷絕關係的根本原因就是「錢出了問題」。

2015年全副身家化為烏有

這種無底洞式的索取，在2015年終於迎來毀滅性的打擊。神童在節目中憶述，當時的一次投資失敗令他陷入絕境，形容那次事件導致其「全部財產化為烏有」。雖然身為大熱男團成員，但多年累積的積蓄瞬間蒸發，令他不得不採取極端手段，以斷聯來自我保護，避免親情繼續被金錢綁架。

渴望成家彌補原生家庭遺憾

除了親情創傷，神童亦坦承長期以來「感到孤獨」，並多次強調「結婚會讓我變得幸福」。命理師分析他目前正試圖建立「第二個家庭」以尋求歸屬感。神童表示認同：「沒錯。我感到孤獨。以前在節目裡經常說想結婚，實際上也差點結過婚。好像在我腦海裡，一直認為結婚是幸福的。」

