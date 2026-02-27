46歲前TVB主播右腳腫如豬蹄被迫入院　曾因患病驚見唔到仔女長大

已故一代資深體育記者伍晃榮的愛徒、現年46歲的伍家謙，自從由傳媒界轉型為自由工作者兼製作公司老闆後，一直努力打拼，同時亦騰出更多時間陪伴結婚12年的愛妻，以及一對即將滿6歲的可愛龍鳳胎。然而，向來給人充滿活力、熱愛運動印象的他，2月26日卻突然自爆入院接受手術的消息，加上他早前經歷過一場「大腸癌虛驚」，接連的健康打擊引來大批網民留言送上慰問。



伍家謙曾表示自己初出茅廬剛剛入TVB做體育主播時，受到伍晃榮不少照顧。（Facebook＠伍家謙）

伍家謙25日還在社媒曬出出席啟德體育園的精英賽活動，更感慨十年籃球生涯。（IG@vinceng88）

入院神情輕鬆派定心丸 承諾「滿血回歸」

伍家謙在社媒上載了一張身穿病人服、躺在醫院病床上準備接受手術的照片。雖然即將面臨手術，但他依然對著鏡頭展露微笑，並舉起「V字」勝利手勢，神情裝作十分鎮定，希望能讓外界安心。

伍家謙在社媒上載了一張身穿病人服、躺在醫院病床上舉起「V字」勝利手勢的照片。（IG@vinceng88）

伍家謙在帖文中豁達地留言寫道：「要嚟嘅始終都要嚟。多謝大家嘅問候，幾粒鐘後見喇。腳仔聽聽話話呀，我好快就會滿血回歸。」字裏行間展現出樂觀積極的態度，但其實這次手術背後，隱藏著長達幾個月的痛楚與折磨。

伍家謙在帖文中的留言，網民亦在希望早日康復。（IG@vinceng88）

寶雲道輕鬆跑爆發劇痛 右腳發黑腫如「豬蹄」

其實這次的腳部手術並非突如其來。早在今年1月，伍家謙在分享早前赴外地參加馬拉松的照片時，已提早給粉絲打底，透露「腳仔出咗啲問題，嚟緊好大機會要暫別賽場一段時間」。後來他撰寫長文，詳細交代了受傷的駭人經過：

早在今年1月，伍家謙就透露「腳仔出咗啲問題」。（IG@vinceng88）

後來伍家謙撰寫長文，詳細交代了受傷的駭人經過。（IG@vinceng88）

突發劇痛

去年12月15日晚，他如常到寶雲道進行「Easy Run」。豈料跑到約5公里處，右腳突然爆發劇痛。起初他以為只是肌肉疲勞積聚，但越跑越痛，最終只好取車離開，當時痛楚甚至嚴重到連輕輕踩油門都舉步維艱。

去年12月15日，伍家謙還在社媒發文紀念結婚12週年，更上載了一家人打邊爐的相片。（IG@vinceng88）

寸步難行

回家後，右腳腳眼內外側已嚴重腫脹，甚至發黑腫如「豬蹄」。他形容：「明明冇扭到，但係情況同嚴重拗柴一樣。嗰一晚，我痛到瞓唔到，用爬行嘅姿態去移動。」即使摷盡家中所有止痛藥並用繃帶緊緊包紮（Tape腳），依然痛不欲生。

當時伍家謙的右腳腳眼內外側已嚴重腫脹，又黑又腫好似一隻「豬蹄」。（IG@vinceng88）

積勞成疾

經相熟骨科醫生透過X光及磁力共振掃描（MRI）作詳細檢查後，發現其右腳傷患「大陣仗」：腳腕位有碎骨、崩裂處出現骨頭增生、腳眼嚴重發炎，連阿基里斯腱亦有少許裂痕。 醫生推斷這是他過往打籃球受傷卻忽視治理，長期積壓導致惡化。最終建議他進行微創手術根治，且術後足足有六星期右腳不能受力。

經骨科醫生作詳細檢查後，發現伍家謙的右腳傷患十分嚴重。（IG@vinceng88）

醫生推斷這是伍家謙過往打籃球受傷卻忽視治理，長期積壓導致惡化，並最終建議他進行微創手術根治。伍家謙透露術後足足有六星期右腳不能受力。（IG@vinceng88）

曾歷大腸癌疑雲 為人父爆發負面情緒

除了腳傷，伍家謙更剖白了早前經歷的一場「生死驚魂」。去年9月，他開始感到左下腹不時出現陣痛及腸胃不適，家庭醫生已建議他入院檢查。但他當時為了備戰美國芝加哥馬拉松而將檢查推遲，返港後見痛楚減退便不以為意。直到12月，病情突然急劇惡化，進食後消化系統極度不適，痛楚加劇。

除了腳傷，伍家謙早前更經歷了一場「大腸癌虛驚」。（IG@vinceng88）

上網一查，伍家謙發現症狀竟與致命的「大腸癌」病徵極為相似！在完成詳細檢查並苦候結果的期間，一向自認健康、連傷風都極少的伍家謙，陷入了極度的恐慌與焦慮。作為家庭支柱，他看著年幼的仔女，內心充滿了絕望與不捨：「見佢哋越開心我就越擔心：點算呢？佢哋咁細，如果爸爸有咩事點算？我會唔會睇唔到佢哋長大呢？太太又點算？屋企點算？每日不停喺呢啲負面情緒入面自轉。」

伍家謙曾陷入了極度的恐慌與焦慮，對屋企人充滿了不捨，但好在最後是虛驚一場。（IG@vinceng88）

幸好，最終的身體檢查報告顯示一切正常，醫生更盛讚他：「冇嘢喎，你身體幾好喎！」這才讓他徹底放下心頭大石。經歷過這場「嚇親寶寶」的生死疑雲，伍家謙坦言上了人生寶貴的一課，承諾以後一定會「學乖」，好好正視身體發出的每一個警號。