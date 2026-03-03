37歲頂流女星生B後神速修身大展港女精緻感！零瑕疵生圖美爆網民

文詠珊（JM）自2019年下嫁富二代吳啟楠（Carl）後，可謂事業與家庭雙豐收，前兩年憑藉百億票房電影《消失的她》成功躋身頂流女星行列，去年（2025年）主演的劇集《不眠日》亦大受歡迎。然而，最令全網震驚的，是她將保密功夫做到極致——在去年9月無預警地宣布已為人母！如今產後短短幾個月，文詠珊已全面復工，並以巔峰狀態向大眾展示了何謂「歲月不敗美人」。



文詠珊（Janice Man）憑電影《消失的她》紅遍大江南北，更晉升成「億萬票房女星」。（《消失的她》微博圖片）

日前有網民在上海浦東機場偶遇文詠珊。（小紅書）

米蘭時裝周大放異彩 「超近鏡生圖」展港女精緻感

產後強勢復出的文詠珊，早前飛抵意大利出席2026年米蘭時裝周（Milan Fashion Week），其驚人狀態瞬間成為網民焦點。

文詠珊日前出席2026年米蘭時裝周（Milan Fashion Week），其驚人狀態瞬間成為網民焦點。（微博圖片）

文詠珊的顏值不但沒有跌Watt，更是美到令人窒息！（微博圖片）

面對傳媒及粉絲在室外強烈自然光線下的「超近鏡大頭直拍」（懟臉生圖），文詠珊的顏值不但沒有跌Watt，更是美到令人窒息！在沒有任何濾鏡的加持下，她的皮膚依然緊緻透亮毫無瑕疵。在與粉絲親切互動時，她態度溫柔大方，渾身上下散發著香港女生獨有的那份高級精緻感。不少網民看過原圖後都忍不住驚呼：「這個狀態誰看了不喊一聲姐姐我想學保養！」

文咏珊那渾身上下散發著香港女生獨有的那份高級精緻感，讓不少網民都忍不住驚歎。（微博圖片）

有網民看過原圖後都忍不住驚呼：「這個狀態誰看了不喊一聲姐姐我想學保養！」（微博圖片）

曼谷機場野生捕獲 全素顏上陣少女感爆棚

除了在時裝周上光芒四射，文詠珊私下的貼地狀態同樣令人驚嘆，年初就有幸運網民在泰國曼谷機場「野生捕獲」這位靚媽。相中的文詠珊梳著一頭清爽的中分長髮，戴著黑框眼鏡，完全無懼以「全素顏」的真實狀態示人，皮膚依然緊緻且充滿光澤。

文詠珊日前在曼谷機場被捕獲，素顏的她，依然少女味十足，說她是大學生也有人信。（小紅書圖片）

最令網民羨慕的是她產後極速修身成功的魔鬼身材。當日她僅穿著一件簡單的貼身圓領上衣，配搭白色休閒牛仔褲，纖幼的腰線與四肢跟懷孕前毫無分別。許多網民留言大讚，說她現在的狀態根本不像一位已為人母的少婦，即使說她是在校的女大學生也絕對有人相信，完美示範了何謂「歲月不敗美人」。

網民分享偶遇文詠珊的過程。（小紅書截圖）