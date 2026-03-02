方力申海報「撞衫」尹光認全責預告紅館騷剝衫　笑談湊女係體力戰

方力申近日參加活動在現場大顯身手，剛升呢做「新手爸爸」的他笑言湊女才是最高強度特訓。提到5月紅館騷海報粉紅造型與尹光「撞到正」，小方大方認全責之餘，更預告為了演唱會正進行魔鬼特訓，屆時絕對會「剝衫」展現成果。



方力申近日參加活動大談升呢人父後的感言。（公關提供）

363人合力刷新世界紀錄

運動家 40 周年重點活動「全民運動家挑戰日」3月1日於屯門市廣場 4/F tmtp commons 舉行，並正式挑戰健力士世界紀錄™️「最多人線上線下同時做開合跳」。活動以「全民運動家・為慈善破紀錄」為主題，號召市民透過一分鐘同步開合跳，共同創造屬於香港的社區里程碑。是次挑戰特別邀請運動員及藝人方力申擔任星級大使，香港跳繩精英運動員戚本熹、花式跳繩世界冠軍暨前香港跳繩運動員郭義德，以及梁芷珮（Christy）則以非牟利機構「和諧之家」和諧家庭大使身份出席，與現場市民一同完成同步開合跳世界紀錄。

運動家40周年重點活動「全民運動家挑戰日」挑戰健力士世界紀錄™️「最多人線上線下同時做開合跳」。（公關提供）

是次挑戰經現場統計及健力士世界紀錄™️官方認證官即場核實，最終共有 363 名參加者成功創下「最多人線上線下同時做開合跳」健力士世界紀錄™️。官方其後頒發證書予運動家代表，標誌著品牌 40 周年的重要時刻。運動家有限公司市場營銷主管蔡瑨翰表示：「『活力概念、無限發現』係運動家一直堅持嘅精神。40 年來，我哋不單鼓勵市民積極參與運動，同時亦持續關懷社區、推動活力文化，希望透過今次健力士世界紀錄挑戰，凝聚市民力量，將運動變成一種共享嘅正能量。」

最終共有 363 名參加者成功創下「最多人線上線下同時做開合跳」健力士世界紀錄™️。（公關提供）

方力申升呢人父談感言

活動星級大使方力申最近榮升爸爸，近月工作與家庭兩邊兼顧，行程緊密之餘仍積極參與公益活動及體育推廣。他坦言成為父親後，對「榜樣」二字有更深體會：「以前做運動，我會諗點樣突破自己；而家我會諗，我做的選擇會唔會影響屋企人。小朋友未必聽你講道理，但一定會睇你點做。」他直言，健康已經唔再只屬於個人目標，而係家庭責任的一部分：「健康唔再只屬於我自己，而係成個家庭的基礎。如果我可以保持運動、保持正面，對小朋友來講已經係一個身教。」對於今次以全民參與形式慶祝品牌 40 周年，他表示特別有意義：「當一個周年唔止係慶祝，而係可以轉化成實際行動同慈善支持，幫到真正需要幫助的人，我覺得很有意義。當你願意踏出一步去參與，可能已經為身邊人帶來正面力量，對我來講，我覺得更比掌聲更有價值。」

方力申自從做爸爸後就變成曬B狂魔。（方力申微博圖片）

嘉賓與市民一同參與挑戰

活動當日，方力申及梁芷珮將親臨現場，與市民一同參與挑戰，並於現場「祝福樹」寫下對家庭與社區的祝福心意。梁芷珮更與家人一同上場，身體力行投入嘗試，以行動支持慈善。除了分享家庭與運動健康生活的點滴外，兩位嘉賓亦會與現場參加者互動交流，鼓勵大眾將運動融入日常生活。現場設有多個互動環節及社區攤位，讓市民在輕鬆氣氛中參與其中，促進家庭之間的連結，體現運動與公益結合的正面力量。

方力申回應「撞衫」尹光預告紅館騷剝衫

方力申與全場參賽者一同參與開合跳衝擊健力士世界紀錄，事前做足準備工夫，小方笑道：「今朝我都有做運動，行咗三十層樓梯，好在今日天氣唔係太熱，大家好順利一次過完成呢個慈善紀錄。」近日小方人逢喜事精神爽，女兒愛嘉活潑精靈，剛過生日的他更宣布五月首踏紅館舉行個人演唱會，海報一出即時成為話題焦點，一身粉紅搶眼打扮的小方，被指與尹光於二三年的演唱會海報造型撞到正，他落落大方回應：「我要負上所有責任，因為全部都係我決定，我真係好鍾意粉紅色，十幾歲破香港紀錄有戴粉紅色泳帽，我着嘅內褲都有粉紅色，仲有我本身又生女呢！粉紅色襯粉藍色真係好靚，點知同光哥撞到一模一樣！（考慮順勢邀請尹光擔任嘉賓嗎？）平時有同光哥一齊打乒乓波，我哋係好兄弟，光哥同我講會全力支持我！」尚有兩個多月時間，小方已在全速籌備，並進行魔鬼特訓，他說：「香港人要求高，又要放煙花又要剝衫，我要為剝衫做好準備！但最大需要克服嘅就係我個女，返屋企見到佢就乜都唔想做，淨係望住佢、抱住佢、同佢傾偈，點樣可以兼顧老公、爸爸，仲可以操 fit 自己？真係最大嘅困難！」

《方力申最佳時間演唱會2026》海報被指「撞衫」尹光。（IG@alexfongliksun）

方力申亦分享了自己「新手爸爸」生活的點滴，照顧女兒本身已是一項高強度的體力訓練。「成日抱住女兒走來走去，其實都幾考體力。」他形容與太太輪流照顧女兒的過

方力申不刻意規劃女兒未來

不少網民指女兒樣貌似足爸爸，被問到會否期望她將來繼承衣鉢成為運動員，他笑言未有刻意為女兒規劃未來方向，但健康一定會放在第一位：「佢而家仲細，未睇得出適合玩什麼項目，不過活動量都幾高。做唔做運動員唔重要，最重要係健康同開心，我希望佢從小在日常生活中接觸運動，將運動視為生活的一部分。」他續稱，多年運動員生涯讓他學會紀律與自律，也令他更確信運動不應只屬於少數人。「運動唔一定係比專業運動員，任何人都可以開始，重點係願唔願意踏出第一步。」他認為，今次以開合跳作為挑戰動作，正正體現這個理念，「呢個動作人人都可以做，只要願意參與，就已經係運動的一部分。」

方力申未有刻意為女兒規劃未來方向，將健康放在第一位。(方力申ig)

梁芷珮全家動員傳遞和諧

梁芷珮 (Chirsty) 一直關注家庭議題，認為家庭和諧對小朋友成長至關重要，因此欣然答應擔任非牟利機構「和諧之家」和諧家庭大使。今次她更帶同老公及女兒一齊出席，以實際行動支持活動。她坦言，一家人一齊參與運動，本身已經是一種溝通方式：「和諧之家一直推廣尊重、溝通同零暴力嘅家庭文化，我覺得這不是口號，而是每日怎樣相處。就算只係一齊做運動、流下汗，其實已經係建立關係的過程。」 Christy向來熱愛運動，平日亦會刻意安排家庭活動時間，讓一家人走出家門動一動。她說：「家庭衝突好多時因為缺乏溝通同壓力累積，如果可以有一個共同活動，大家自然會多些互動同理解。小朋友未必即刻明白什麼叫尊重，但會感受到父母點樣對待彼此。」她形容，健康家庭不是沒有磨擦，而是願意坐低傾、願意陪伴，「我希望透過今次同屋企人一齊參與，讓小朋友明白，關心家庭同關心社會可以一齊。」

梁芷珮帶同老公及女兒一齊出席活動。（公關提供）

運動員戚本熹談培養運動習慣

香港跳繩精英運動員戚本熹近年持續代表香港出戰國際賽事，現正全力備戰本月中舉行的全港跳繩錦標賽，並於稍後前往西安參加 UJR 國際賽事，備戰狀態持續提升，維持高強度體能與技術訓練。談到今次參與運動家全民挑戰，他認為重點不在難度，而在節奏與同步：「競技場上講求個人成績，但運動精神係共享。當現場所有人一齊同步完成動作，這種凝聚力同專注感，好有感染力。」他指出，開合跳雖然動作簡單，卻同樣講求節奏控制、身體協調與心肺耐力，「跳躍動作其實係全身性訓練，對爆發力同穩定性都有要求。」他亦希望透過今次活動，讓更多年輕人接觸運動，「運動唔一定要由競賽開始，最重要係培養持續運動的習慣。」