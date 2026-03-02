李啟言阿Mo代禱信首度延遲　竟因其父積勞成疾驚爆心血管危機

自2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重的大型屏幕墮下事故至今，已逾三年半的時間。受創嚴重的舞蹈員李啟言（阿Mo）一直在經歷漫長且艱辛的康復治療。作為父親的李盛林牧師（MO爸），一直風雨不改地透過代禱信向外界交代兒子的康復進度。即使由最初的每星期一封，到後來改為每兩星期一封，三年多來從未間斷。然而，這份堅定在剛剛過去的周末，出現了罕有的變數。



李啟言阿Mo受傷以來，其家人一直陪伴在他身邊。（IG@momo.lky）

首度未能如期發信 揭示老父親身心透支

原定於上周六（2月28日）發出的常規代禱信，竟然破天荒地延遲了一日，直至昨晚（3月1日）才正式發出。信中的內容揭示了一個令人心痛的現實：這次延遲的原因並非因為阿Mo的病情有變，而是那位三年來日夜守候在病床前、從不輕易倒下的父親——李盛林牧師，其身體狀況終於亮起了紅燈。

阿Mo的代禱信首度遲到，全因其父親李盛林牧師積勞成疾，身體狀況已經亮起了紅燈。（IG@momo.lky）

信中坦率地流露出一份深刻的脆弱：「一封遲來的信，讓我們看見：原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」這句話不僅道出了MO爸的身心疲憊，也點出了無數長期照顧者在堅強背後所承受的巨大壓力。

舞蹈員李啟言（阿Mo）於社交平台上載的除夕照，裏面的公仔都是他的爸爸媽媽畫的。（IG＠momo.lky）

專科醫生反覆懷疑 呼籲大眾集氣代禱

在這封遲來的代禱信中，詳細交代了MO爸近期的健康隱憂。經過這兩星期的觀察，專科醫生反覆懷疑他可能患有「慢性心血管」疾病，目前必須進行一連串的醫療排查。

在這封遲來的代禱信中，詳細交代了MO爸近期的健康隱憂。（網上圖片）

面對突如其來的健康陰霾，代禱信中展現了李牧師一家堅定的信仰與互相扶持的精神，並寄語所有陪伴者，面對苦難時需要的往往不是一個標準答案，而是願意一起學習與經歷。信中寫道：「在軟弱裡，我們一起學習，在未知裡信靠，在軟弱裡仰望，在眼淚裡經歷祂的真實與同在。因為信仰從來不是繞過風雨，而是在風雨中，看見那一位與我們同行的主。」