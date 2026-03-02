攻你上大學｜張馳豪重口味自曝擅長研究屍體　劉穎鏇唔識中文部首

《攻你上大學》今晚（3月2日）起，逢周一至周五10點半翡翠台播映。3月2日一集，張馳豪語出驚人自爆擅長研究「屍體」；「鬼仔鬼妹」劉穎鏇和吳偉豪竟唔識中文部首。



《攻你上大學》由林盛斌率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持，新學期的《攻你》繼續廣邀「城」中藝人玩盡小學、中學、大學三個學術級別的問題，最後勝出藝人，更可贏得獎學金。

《攻你上大學》由林盛斌率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持。（公關提供）

張馳豪自爆「擅長屍體」

今晚（2日）陣容是《飛常日誌II》一眾主演（排名不分先後）：洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、倪樂琳、梁凱晴、張馳豪。今集嘉賓學歷含金量極高，當中不少都是曾在外國讀書的精英，畢業於英國薩里大學酒店管理學的梁凱晴，以及擁有亞利桑那州立大學工商管理系學士學位的劉穎鏇Tiffany；不過講到最強學歷，非張馳豪Aska莫屬，手持美國邁阿密大學運動生理學學士及體適能碩士學位，被問到擅長咩題目時竟語出驚人話：「屍體都ok嘅！」在一眾學霸包圍下，中學畢業後即加入TVB的朱敏瀚就更是「黑馬」，笑言：「喺TVB學到好多嘢！」

張馳豪Aska被問到擅長咩題目時竟語出驚人話：屍體都ok嘅！（公關提供）

學畢業後即加入TVB的朱敏瀚就更是「黑馬」。（公關提供）

劉穎鏇唔識中文部首

不過「鬼仔鬼妹」遇上中文題就即刻出事，面對題目問到「《飛常日誌II》個「飛」字係咩部首」時，Tiffany同吳偉豪Ricco當場黑人問號，紛紛：「咩叫做部首呀？」、「我唔知咩係部首？」朱仔爆笑教學：「姐係B for Boy個B呀！」去到科學題環節，周嘉洛、朱仔討論得勁入迷，最後竟然由一位女同學憑超強邏輯成功用「排除法」跑出答啱，成功揮低一眾學霸對手，想知邊位女神咁厲害？還有再戰《攻你》的戴祖儀，能否成功升班，記得密切留意今晚《攻你上大學》！

面對題目問到「《飛常日誌II》個「飛」字係咩部首」時，Tiffany同吳偉豪Ricco當場黑人問號，紛紛：咩叫做部首呀？（公關提供）

朱仔爆笑教學：姐係B for Boy個B呀！（公關提供）

今集「小學級」好玩／刁鑽題目推介：

1. 「飛常日誌2的「飛」字是甚麼部首？」

A.一

B.乙

C.升

D.飛

2. 以下這句句子用了甚麼修辭手法？「TVBuddy快樂地站在電視城門口，彷彿在歡迎每位同事。」

A.擬物

B.擬人

C.誇張

D.暗喻

今集「中學級」好玩／刁鑽題目推介：

以下哪一項屬於「新新媒體」？

A.網上論壇

B.網上報紙

C.社交媒體

D.數碼電視