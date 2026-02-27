阮兆祥重遇25歲黑膠碟　遭87歲店主要求拍拖送飛吻追問：結婚未？

《香港系列之細間始終你好》是由阮兆祥（祥師兄）主持的全新資訊綜藝節目，將由本周六（28日）開始、逢周六晚8點翡翠台播映。



《香港系列之細間始終你好》將由本周六（28日）開始、逢周六晚8點翡翠台播映。（公關提供）

阮兆祥走訪橫街小巷

祥師兄將在一共五集、每集半小時的《細間始終你好》中，帶領觀眾走遍港九新界、穿過橫街小巷，探索不同類型的老字號／新派小店店主背後的小故事兼小確幸，從而體驗無可取替的香港精神，以及小店特有的人情溫度。

阮兆祥將在一共五集、每集半小時的《細間始終你好》中，帶領觀眾探索不同類型的老字號／新派小店。（公關提供）

阮兆祥走訪夜冷店

第一集，祥師兄走訪了三間各有特色的小店，當中開業超過30年的夜冷小店，不但喚起了祥師兄不少珍貴回憶，天生擁有「有趣靈魂」的87歲店主Annie，更連環出招考驗祥師兄反應及轉數，十分搞笑。原來「夜冷店」對祥師兄有特別意義，皆因他當年第一次搬到外面住時，也是在「夜冷店」中物色家居用品或傢俬，並對「燈」情有獨鍾，祥師兄：「最多一次係一口氣買咗三盞燈、一張櫈，名副其實燈燈燈櫈。」

87歲嘅Annie婆婆真係好精靈呀！（公關提供）

佢同老公David仲好恩愛架，佢老公日日陪佢開舖架。（公關提供）

這次因節目之名重踏「夜冷之路」的祥仔，再度成功挖到不少寶藏，除試戴了份量十足的「林亞珍眼鏡」、見識第一代「估你唔到」熨斗、不同年代的明星相、懷緬第一代他媽哥池，還找到了三項別具意義的寶物，分別是無綫20周年台慶特刊、無綫出版的雜誌及自己25歲時推出的第二張個人黑膠碟《我心深處》；最巧合的是，雜誌其中一篇文章，正正是祥師兄當年憑《溏心風暴》「舅父波」一角勇奪最佳男配角的報道，令祥師兄昔日珍貴得獎回憶返晒嚟。

祥師兄喺呢間小店搵到大量珍貴回憶。（公關提供）

祥師兄喺呢間小店搵到大量珍貴回憶。（公關提供）

祥師兄喺呢間小店搵到大量珍貴回憶。（公關提供）

祥師兄喺呢間小店搵到大量珍貴回憶。（公關提供）

阮兆祥尋獲25歲個人黑膠碟

難得尋獲自己當年推出的黑膠唱片，祥師兄自然九秒九決定購入，可惜卻遭佻皮的Annie連番出招阻撓，一時要求祥仔即席獻唱：「快啲唱一隻歌仔畀我聽吓得唔得呀？」一時又玩派檸檬：「你想買呀？好難喇！」幾經周旋，Annie最終開出一個開賣條件令祥師兄甘拜下風；再加上Annie一時要求扮拍拖、一時要求打手板、一時送飛吻、一時玩「你問我答」花臣多多，令祥仔終忍不住封她為「冧仔高手」，想見識87歲的Annie到底有多佻皮鬼馬，就要密切留意節目。

到底Annie婆婆點樣刁難祥師兄呢？真係要睇節目，呢位婆婆絕對有綜藝卡潛力。（公關提供）

Annie婆婆係開心婆婆，人見人愛。佢話自己其實最鍾意同客人傾偈：「買唔買嘢我都好鍾意佢哋嚟」。（公關提供）

婆婆有心又有力，打理小店仲係親力親為㗎。（公關提供）

阮兆祥獲激讚體貼兼被追問「結婚未」

經過Annie一輪強攻，祥師兄最終豁出去與對方合唱已故歌后鄧麗君經典金曲，氣氛歡愉。玩完一大輪，Annie不忘大讚祥師兄為人體貼：「祥仔好隨和，佢唔會抗拒我幾十歲，好體貼，對我扶出扶入，我想問吓佢結咗婚未呢？」除了佻皮，Annie亦有感性一面，當她向製作組分享經營夜冷店的各樣點滴時，除笑言與客人「講心唔講金」，合眼緣的一毫子也願意賣走心頭好，又揚言不退休全因捨不得小店中與自己建立了多年感情的「舊物」：「做到我冇能力做咯，我儲咗幾十年嘅嘢，拎咗去堆填區係好可惜嘅。」

婆婆又送飛吻。（公關提供）

合唱時又玩蘭花手。（公關提供）

連打手板都玩埋，同祥師兄好有火花。（公關提供）

祥師兄今集還另外走訪了一間CP值、人情味兼情緒價值全線爆燈的小食店，以及落力搜羅「Made in Hong Kong」珍貴舊物的「文化士多」。想與祥師兄一起貼身感受小店的溫度，密切留意本周六晚八點首播的《香港系列之細間始終你好》。

大家估唔估到，呢嚿嘢係乜東東。（公關提供）

不同年代明星相及珍貴照片。（公關提供）

熨斗。（公關提供）

第一代他媽哥池。（公關提供）