中年好聲音4｜麥曉東遭淘汰憾別舞台　布志綸自責：應該係淘汰我

《中年好聲音4》昨（1日）晚8點翡翠台播映「導師分組賽」第一集，由3位導師（排名不分先後）高少華、布志綸與張嘉銘分別率領3支隊伍，於舞台上展開龍爭虎鬥！



高少華率領紫隊。（公關提供）

張嘉銘率領綠隊。（公關提供）

布志綸率領紅隊。（公關提供）

昨晚一集戰況相當激烈！出戰學員是紅隊的陳逸璇、麥曉東和雷小雷，紫隊是許美琪、姚兵及朱珠，綠隊是劉佩玥、許雲妮和卓猷燕，當中有3人都取得90分以上佳績，卓猷燕奪最高分93分，許美琪與雷小雷同奪91分。

卓猷燕：不會浪費你們的時間

卓猷燕七情上面投入演唱「華語R&B教父」陶喆名曲《普通朋友》，其歌聲穿透力感染全場，5位評審、所有參賽者及3位導師都跟住拍子擺動身軀。不過卓猷燕唱畢後自爆原來不擅長唱R&B：「但我要挑戰我自己，所以我要給真實的自己、坦白的feeling、我裏面的故事讓你們知道，不騙你們，不會浪費你們的時間，我要給你們一個有意義的禮物。」全場拍手叫好！

卓猷燕苦練R&B，送給觀眾一個有意義的禮物。（公關提供）

導師張嘉銘讚卓猷燕很用心，每句歌詞都有自己的睇法，知道她一定取得好成績。海兒激讚卓猷燕的「忘我演出」技巧高超，谷婭溦則說：「我相信猷燕絕對唔係唱R&B嘅人，但係我睇到你嘅努力，我覺得呢個努力係值得大家學習。」並指卓猷燕突破了自己，開始學懂控制聲音。

卓猷燕獲多位導師稱讚。（公關提供）

許美琪真摯演繹唱哭肥媽

許美琪唱關淑怡名曲《人生可有知己》，充滿真摰感情，原來背後有洋蔥！有「喊包琪」之稱的許美琪坦言之前不懂這首歌，但看完歌詞後，腦海即充滿畫面，全因她是為了之前一齊參加團戰被Foul的隊友莫煥基而唱，說畢她再也忍不住淚水，車婉婉與肥媽亦感動得眼濕濕。

許美琪完美演繹溫暖版《人生可有知己》。（公關提供）

許美琪是為了之前一齊參加團戰被Foul的隊友莫煥基而唱。（公關提供）

海兒表示很多歌手唱歌都是表演，但許美琪卻能夠做到「傳達」的效果，非常難得。周國豐更指對他來說，《人生可有知己》是關淑怡最難唱的歌：「由一首好沉重嘅歌曲變成幾溫暖嘅作品，同呢首歌本身嘅原意係冇違和。」

雷小雷出色哭腔獲封能力強

雷小雷唱陶喆作品《愛我還是他》，坦言沒有信心唱好這首歌，所以演出時非常緊張。不過周國豐指雷小雷錯有錯着：「因為呢首歌曲本身意思就係要冇信心，我反而覺得你完全唱到首歌個Mood，因為你唱歌能力始終好強。」並指雷小雷運用哭腔極之出色，不會令人煩厭。肥媽亦說：「因為佢功底好，緊張唔影響佢唱歌，我係非常滿意你今日嘅演出。」

雷小雷冇信心卻唱出好成績。（公關提供）

布志綸自責「應該淘汰我」

經過一輪激戰，3隊總分塵埃落定：紫隊累積265分暫時領先，綠隊以263分緊隨其後，紅隊只得255分暫時包尾，需要淘汰一人。紅隊導師布志綸自責不已，坦言只專注學員的演出技巧，忽略了他們的心理質素，令大家上台時難免緊張，他更沉痛表示：「我覺得應該係淘汰我！」

紅隊導師布志綸自責做得不夠好。（公關提供）

麥曉東遺憾止步

經過5位評審「退庭商議」後，最終決定麥曉東要離開《中4》舞台。麥曉東離場前分享感言，坦言得知分數時已作最壞打算，但很開心在比賽過程中學到很多東西，以及收穫珍貴友誼。他衷心多謝評審意見和導師悉心教導，承諾會銘記於心。縱然要離場，但他覺得自己已經很努力練習和全力演出，總算無憾。紅隊多位成員都泣不成聲，場面感人。

麥曉東永遠記得參加《中4》的旅程。（公關提供）