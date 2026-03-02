譚旻萱首戰米蘭展茶餐廳精神5分鐘清碟　莊重打招呼嚇偶像柳智敏

譚旻萱（Mandy）近日首度出戰米蘭時裝周，將香港「茶餐廳精神」帶到米蘭，5分鐘狂掃高級西餐嚇親店員；意外撞見偶像aespa成員Karina（柳智敏），「莊重表情」打招呼嚇親偶像，譚旻萱急忙向廣大「老公們」求饒。



譚旻萱近日首度出戰米蘭時裝周。（公關提供）

譚旻萱大讚米蘭時尚

譚旻萱（Mandy）最近獲邀到米蘭出席時裝周，作為新新代藝人，Mandy有幸首次到當地欣賞多場2026秋冬季時裝騷，令她眼界大開。經過近一周的緊密行程， Mandy笑言相當充實，心情戰戰兢兢，同時也是一個非常好的體驗，她說：「米蘭真係一個充滿時尚感嘅城市，去到邊度每個人都會打扮得好靚，就連只是走在街道上嘅公公婆婆，都着得好時尚好靚，令我自己都覺得要份外注意打扮，就連我去到二手店shopping，店員都會畀滿滿嘅情緒價值，成日會讚你好靚，令到個人心情好好；而我都留意到當地對寵物非常友愛，去到邊都可以攜帶寵物，就連車廂、高級餐廳都可以共融，我會覺得做寵物都好幸福！」

譚旻萱大讚米蘭係個充滿時尚的城市。（公關提供）

譚旻萱5分鐘食完高級西餐

Mandy仙氣的外貎、麻甩的性格有很大的反差萌，今次遠走米蘭的高級餐廳，都不忘將「港式茶餐廳飲食文化」帶到國外，她笑說：「有一日我哋訂咗間高級餐廳食飯，餐廳係望住好靚好靚嘅大教堂，因為我哋工作關係時間好趕，我哋又想把握時間食完嘢出去影吓靚相，最後我哋只係用咗5分鐘時間就食晒枱上面嘅嘢然後埋單，點知餐廳嘅店員好驚訝，好疑惑咁問我哋係咪真係食完，我哋都覺得好搞笑，呢個係香港人茶餐廳精神。」

譚旻萱展現香港茶餐廳精神5分鐘吃完西餐。（公關提供）

譚旻萱偶遇Karina

而在餐廳內Mandy更有意外驚喜，遇上韓國女團aespa成員Karina，超級興奮，Mandy說：「我哋喺餐廳遇到Karina，見到我嘅超級偶像，當時我托住手踭點咗個頭，反而好似嚇親佢，佢都即刻好怕羞咁揮手點頭，各位Karina 嘅老公們可唔可以唔好公審我，我係出自於興奮同開心，但係唔想騷擾偶像嘅心，所以唔小心用咗一個比較莊重嘅表情嚇親咗佢，不過至少都有同偶像打招呼！嗰日真係行運！」