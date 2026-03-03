余香凝自爆曾墮人生低谷竟靠拍鬼片救命　演技差到要向對手道歉

因《白日之下》獲頒第42屆香港電影金像獎最佳女主角的余香凝，近日正式衝出香港電影圈，於台灣賀歲片《雙囍》大獲好評，票房亦蒸蒸日上，一躍成為2026年台灣電影圈黑馬，較早時間香港地區亦開始上映《雙囍》。



余香凝擔任《琛導Casting》嘉賓，分享身為一位專業演員的修行與演繹方式。（公關提供）

今余香凝在葉念琛主理YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，將分享身為一位專業演員的修行與演繹方式。

為拍《雙囍》鑽研真個案

《雙囍》對余香凝而言是否一次挑戰？她表示自己身邊有位女性朋友嫁給台灣男士，余當然沒「放過」那位朋友，直接約出來聊天「你喜歡台灣男生什麼，為何最後會選擇嫁給台灣人？」因為對余而言，「在劇本要探討的事我就直接向真實個案提問，然後應用於自己的角色」。

而去到台灣之後，為令角色之間交流感提升「去到台灣跟劉冠廷排戲，亦有閒聊，跟對手演員有一個信任」可想而知余香凝為提升演出表現，她不會放過任何一個機會。

余香凝拍攝《雙囍》前認真鑽研台灣男生。（《雙囍》劇照）

《逆流大叔》私下補鐘

一接觸新角色就做功課的余，早在收到《逆流大叔》劇本時已建立習慣，當時余內心有些焦急「開頭唔知自己係做打鼓，只知道要爬龍舟，我未接觸過，只好自己去找出路」「有一日在龍舟基地划龍舟時看見導演來睇景，心想為什麼他們來了？」「他問我怎麼那麼勤力，我說對啊要準備」。

余香凝在港產片《逆流大叔》中飾演龍舟隊長，為了投入角色，她抛開靚女形象在烈日下暴曬，還要在戲中發惡鬧大叔，完全不錫身！（劇照）

《白日之下》明查暗訪院舍

而到了拍攝《白日之下》時，她同樣找朋友介紹從事記者工作的人聊天，了解記者在工作上的心路歷程「我甚至去一些院舍，想捕捉記者明查暗訪的感覺」「當時戴著口罩，應該沒有人認得出我」。

余香凝為拍攝《白日之下》為真正了解記者，戴口罩蒙面潛入院舍，只為捕捉記者明查暗訪的感覺。（梁碧玲 攝）

人生低谷險放棄

當年曾拍一套《鬼地方》，余因一些新聞覺得自己跌入人生低潮，接了這套電影後要飛去馬來西亞「跟岑珈其﹑林耀聲﹑柯瑋林等幾個男生，在大學校園裡發生鬼怪事件」「他們不管是否在拍攝都一直在玩，嘻嘻哈哈，一cut 機就笑」「這可算是很大的力量，被cheer up 後找到走下去的力量，我都沒想過自己可以繼續走下去，永遠都會感謝他們幾位男生」。

當年曾拍一套《鬼地方》，余香凝因一些新聞覺得自己跌入人生低潮。（公關提供）

演不好母親向對手致歉

曾做過一個自己不太滿意的角色，在劇中雖然不算很多篇幅「當時我真的不是一個媽媽，只能靠幻想做一個媽媽，再幻想自己過身」「有一場戲對手做得很好，但我未做到那種感覺，沒能叫另一半好好走下去，照顧好家庭」

當時甚至要跟對手戲的演員「對不起，我做得很差」，雖然對方表示不要緊，不用那麼大壓力，對余來說至今這一場戲恐怕亦是她從演生涯中自己最遺憾的一場。

余香凝曾演不好「母親」一角向對手戲演員致歉。（公關提供）

《緣路山旮旯》打開另一種演繹方法

入行多年，她建立了為每個角色寫「人物小傳」的習慣，唯一一次完全沒有寫人物小傳的作品，就是《緣路山旮旯》「那時宣佈金馬獎，我沒有看直播，因為沒想過會入圍，突然收到很多恭喜才知道」「上映的時候很多行內朋友跟我說好好睇，今次的角色很『鬆』，可說是從演以來最『鬆』的一次」。

余香凝一直有為每個角色寫「人物小傳」的習慣，唯獨拍攝《緣路山旮旯》時沒寫。（余香凝IG圖片）

余香凝憑《緣路山旮旯》提名第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」。（金像獎大會提供）

懷孕4個月拍戲

收到《緣》劇本時，余已懷孕4個月，身體狀況較差，較難集中精神，導演亦只交代，就簡單背一背台詞即可。直到拍攝期間，由於她與男主角本身十分熟絡，演出時就成為建立在2人既有關係上再「玩」出不同火花，而本身自己個性亦傾向劇本所指的「麻甩」，於是一拍就Good take了。