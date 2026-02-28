韓團ATEEZ成員潤浩赴米蘭時裝周　驚見滿地性玩具　嚇至瞳孔地震

韓國人氣男團ATEEZ才在一月底往台開唱，成員現在除了為新歌宣傳，潤浩日前被時尚品牌Diesel邀請前往義大利米蘭參與時裝周。



Diesel本次以「派對狂歡後的清晨」為主題，活動現場也很「極樂」，出現許多兒童不宜的物件。潤浩不論是自拍還是看秀，假陽具頻頻出現在相關的照片、影片中，還能看到他嚇得趕緊把眼神別開。

潤浩自拍照中也出現成人用品。（Instagram@yunou._.u）

更多ATEEZ潤浩的相片：

Diesel極樂派對主題 潤浩強裝鎮定看秀

Diesel本季以「Own it. Live it. Be it.」為核心精神，將風格定位在「派對狂歡後的清晨」，為那些在陌生房間醒來後，依然想閃亮登場的都市男女打造專屬衣櫥。Diesel在秀場內展示了從1978年開始所使用的各種單品，數量多達5萬件，其中雖然不乏可愛、經典的款式，也有兒童不宜的物件，展現出「派對動物」般的風格。

潤浩此次參與拍攝許多影片，然而不僅在他的自拍照中出現假陽具，讓不少粉絲驚呼，還玩起「大家來找碴」，看看現場是否還有什麼「巧思」。一段他看秀的影片也成網路話題，只見伸展台上出現黑色假陽具，在潤浩發現後整個人瞳孔地震，似乎看也不是、別開眼神也太刻意，最後還是只能當作沒看到，鎮定地把整場秀繼續看完。

