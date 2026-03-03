拍《延禧攻略》哭出後遺症　秦嵐聲帶手術現反效果　自嘲像狼外婆

女星秦嵐近年因嗓音變化意外成為話題焦點。



她自2023年因聲帶問題，聲音變得獨特又沙啞，在綜藝節目中意外成為討論，原以為狀況會隨時間改善，沒想到3年過去，她的嗓音不僅未完全恢復，近期更因接受聲帶手術後變得更加低沉沙啞，被她本人自嘲像是「狼外婆」，引發網友熱烈討論。

秦嵐扮演的富察皇后溫婉賢淑，深受觀眾喜愛。（《延禧攻略》劇照）

秦嵐的聲帶問題可追溯至2018年。當時拍攝《延禧攻略》期間，因長時間大量哭戲造成咽炎，為日後埋下隱患。2020年拍攝《傳家》時，她被診斷出聲帶單側無法完全閉合，即便休養後狀況仍時好時壞。到了2023年，她赴高原地區拍攝《亦舞之城》，高原反應導致咽炎復發，聲帶閉合不全情況加重，也讓沙啞中帶著電音效果的聲線更加明顯，後來因綜藝《花兒與少年》曝光，被網友形容為「電音朵拉」，意外成為她的聲音標誌。

秦嵐的嗓音在2024年初一度好轉，卻在3月因感冒再度復發；2025年高原拍攝行程又使聲帶問題捲土重來。雖然同年6月至11月間，粉絲發現她的聲音似乎清亮不少，但年底公開活動中，仍能明顯聽出沙啞感。醫學分析指出，秦嵐的情況屬於神經性聲帶閉合障礙，恢復期漫長，且極易受到環境與身體狀況影響。

為了錄製預計於2026年2月播出的《親愛的客棧》第4季，秦嵐決定接受聲帶修復手術，希望改善嗓音。然而術後效果卻出乎意料，聲音不但沒有變清亮，反而比術前更加低沉沙啞。她在節目中幽默自嘲：「以前是電音卡通人，現在感覺像狼外婆。」甚至笑說醫生「太努力了」，才讓結果和預期出現落差。

