維族美女脫口秀演員「小帕」遭禁言　貼文被指「渲染婚育焦慮」

中國知名脫口秀演員孜力亞爾·帕爾哈提（藝名小帕）2月27日被內地社交平台微博禁言，理由是發布挑動性別對立、製造婚育焦慮信息。小帕是維吾爾族演員，2025年6月參加內地《脫口秀和Ta的朋友們第二季》及播客節目《巖中花述》爆火，收穫大批粉絲。



27日，微博社區觀察員官方賬號發文稱：根據中央網信辦關於「清朗·2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專項行動的要求：（一）惡意挑動負面情緒。一是宣揚鼓吹不婚不育、反婚反育等不良價值觀，挑動男女性別對立，渲染「婚姻恐懼」「生育焦慮」。

賬號「小帕不歡迎指導工作」發布挑動性別對立、製造婚育焦慮信息，因違反相關法律法規和上述專項行動要求，被責令予以禁言處置，平台作為執行方執行禁言要求。也呼籲廣大用戶，在參與公共議題討論時不刻意關聯性別議題、不製造群體仇恨，不樹立引戰對立人設，保證自身創作安全的同時，維護清朗網絡環境，讓我們一起向性別對立說不。

同時，微博官方帳號「圍脖俠」公布了違規樣本，事由小帕在2月5日發布的一條微博貼文。她當時稱，「發燒在家躺了兩天，想到如果有老公孩子的話，這會兒應該要扶著牆起來給他們做飯了。」目前小帕的這條微博已不可見。

小帕（本名帕孜力亞爾·帕爾哈提），1992年4月15日出生，在天津讀大學，28歲時成為脫口秀演員。2025年6月參加《脫口秀和Ta的朋友們第二季》及播客節目《巖中花述》收穫大批粉絲。其創作靈感源於原生家庭經歷及維吾爾族文化，在許多節目中吐槽其原生家庭的荒誕，並用反諷的方式鼓勵女性獨立。

她曾說，「我爸他那個話術又來了，說我這不是為了給你生個弟弟，等你以後嫁人了，你老公打你的時候你弟弟可以保護你，那一刻我就明白了一個道理，這個世界上不一定會有男人愛我，但一定會有男人打我。」觀眾評價她，「用最灑脫的態度，講述最地獄的笑話。」