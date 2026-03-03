《國色芳華》楊紫單身七年　直播宣佈戒色自保　疑暗示前度是渣男

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

33歲女星楊紫憑藉陸劇《親愛的，熱愛的》、《長相思》及《國色芳華》接連爆紅，穩坐一姐寶座。

近日她出席直播活動時，被問到「要怎麼愛自己」，她幽默回答：

少吃、多睡、戒色。

透露這就是自己目前的生活準則。

楊紫（微博@楊紫）

她解釋，戒色是指不要為了寂寞就談戀愛，有時候遇到錯的人，就只會消耗自己的能量。

楊紫的上一段公開戀情已是7年前，她與男星秦俊杰曾甜蜜交往，甚至被拍到到他劇組探班時坐在對方大腿上撒嬌。不過，秦俊杰後來因與同劇組女星張雪迎共喝一碗湯的事件，引發邊界感討論，加上雙方感情逐漸淡化，最終在2018年8月官宣分手。

現階段，楊紫與好友兼合作夥伴李現雖合作過《親愛的，熱愛的》及《國色芳華》，無論古裝或時裝劇都表現亮眼，但並未擦出愛火。她笑稱自己一心專注事業與角色轉型，單身生活過得自在，也在直播中對「戒色」這句話忍不住笑噴。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

