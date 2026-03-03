滕麗名首入圍金像獎女配　否認古天樂通知含笑回應：古生冇我電話

第44屆香港電影金像獎入圍名單公布，TVB熟女滕麗名憑《尋秦記》首獲「最佳女配角」提名，成為今屆最大驚喜。滕麗名過去15年鮮少拍電影，此次跨界出演古天樂監製的《尋秦記》電影版，便叩關金像獎，對撼鮑起靜《風林火山》、衛詩雅《再見UFO》、惠英紅《水餃皇后》及鄧濤《女孩不平凡》等勁敵。

滕麗名首奪金像獎女配提名 。（葉志明攝）

首次離開TVB仍獲肯定感觸深

滕麗名今日（3/3）現身電視城出席《愛．回家之開心速遞》宣傳造勢活動，接受《香港01》訪問時表示：「心情梗係好開心，因為第一次就可以離開咗TVB，都仲可以有一個提名，咁呢樣嘢亦都真係好感動，因為拍電影嘅機會唔多，而都有機會可以提名。」

入圍喜訊靠舊同事先通知

問到收到通知入圍心情如何？滕麗名表示：「其實我收第一個消息反而係一啲離開咗TVB嘅一啲同事，佢哋好戥我開心。（係咪古仔打俾你？）唔係唔係，古生冇我電話㗎，哈哈！（老公有冇咩鼓勵說話？）佢叫我多謝佢喎，但我唔會囉，哈哈。（頒獎禮4月舉行會否心掛掛？）我唔會啊，其實喺我心目中已經當攞咗，因為其他對手都好強，咁所以我覺得已經係贏咗啦。」

戰衣籌備中走「型格路線」

問到「戰衣」準備如何？滕麗名表示已經準備中：「造型方面一睇我個樣就知我唔係行性感啦，我希望行型格路線啦。（需唔需要俾老公睇睇畀意見？）咁又唔使，因為我嘅尺度比佢細，可能我覺得好暴露佢已經覺得好保守。」

