周杰倫澳洲遭捕獲以身擋鏡頭保護囝囝　與昆凌溫馨同框擊破舊緋聞

台灣天王周杰倫（Jay）近日無端被捲入與田馥甄（Hebe）的「咸豐年」地下情網絡謠言中，令大批入戲太深的CP粉瘋狂洗版。不過，周董似乎完全沒有將這些無稽之談放在心上！日前就有幸運的華人網民在澳洲一間泰國餐廳用餐時，驚喜「捕獲」周杰倫一家溫馨開餐的畫面，周董更展現了父愛爆棚的一面，以超Man舉動保護寶貝囝！



2026年1月14日，華語音樂天王周杰倫以「球員身份」參與了澳洲網球公開賽的表演型賽事「One Point Slam（一球制勝）」。（Reuters）

周董超Man舉動護子心切 昆凌白滑狀態大勇

據該名偶遇周董一家的網民描述，當時周杰倫與老婆昆凌，帶著兒子Romeo正在該泰國餐廳享受家庭樂。 由於屬私人家庭聚會，當周董察覺到有粉絲認出並可能進行拍攝時，第一時間的反應是保護孩子，他全程刻意背對鏡頭，並溫柔地用身體緊緊摟住兒子Romeo，盡最大努力避免愛子被鏡頭拍到正面。 身旁的助理見狀，亦禮貌地婉拒了粉絲的合影請求。該名網民表示非常理解藝人保護私隱的心情，未有再上前打擾，最終只從遠處拍攝了一張周董一家溫馨的背影照留念。

有幸運的華人網民在澳洲一間泰國餐廳用餐時，驚喜「捕獲」周杰倫一家溫馨開餐的畫面。（小紅書）

該名網民對於偶遇周杰倫表示十分激動，亦理解周董保護私隱的心情，最終只從遠處拍攝了一張背影照留念。（小紅書）

雖然只是一張背影照及遠距離觀察，但「天王嫂」昆凌的極佳狀態依然成為網民的焦點！據目擊網民形容，昆凌當日展現出「又瘦又白」的出眾外貌，即使生了三個小朋友，身材依然窈窕，更被調侃散發出的氣質成熟又帶點少女感，看起來就像孩子們的「大姐姐」一樣，令人驚艷。

網民評價昆凌「又瘦又白」好像高中生，跟小孩子比就像個姐姐一樣。（小紅書）

澳洲成生活重心 行動粉碎荒謬緋聞

事實上，澳洲早已成為周杰倫一家五口的生活與教育重心，為了給子女最好的教育環境，有傳他們的一對仔女目前正就讀於當地的貴族學校（如大女兒就讀著名的布里斯班女子文法學校Brisbane Girls Grammar School）。這次在餐廳被捕獲，已經是周董一家在2026年內第3次在澳洲公開露面（包括今年1月現身觀看澳洲網球公開賽）。

天王周杰倫與昆凌的8歲長子Romeo，今年初現身澳洲網球公開賽觀眾席。（微博@芒果撈小萌主）

周杰倫8歲長子Romeo。（微博@芒果撈小萌主）

這次周董一家的溫馨同框，時間點可謂相當巧妙。近日網絡上正鬧得沸沸揚揚的「周杰倫與田馥甄（Hebe）考古 CP」風波，讓部分失去理智的粉絲對周董作出無理攻擊。網民普遍認為，周董這份專注家庭、歲月靜好的生活態度，就是對那些過度解讀的謠言最有力、最直接的間接回應。

周杰倫早年曾與S.H.E成員田馥甄（Hebe）傳出過緋聞。（網上圖片）