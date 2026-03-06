周杰倫田馥甄舊日緋聞遭翻炒？周董曬愛妻反擊竟惹狂熱迷崩潰痛罵

台灣天王周杰倫（Jay）早前宣布展開新一輪巡迴演唱會，但最近網上竟突然掀起了一股奇異的歪風？有網民煞有介事地整合了周杰倫與S.H.E成員田馥甄（Hebe）早年的互動，憑空捏造出一條兩人「可能交往」的時間線，更將兩人近期的社交平台動態放大，強行解讀成「隔空傳情」！面對這場越演越烈的網絡幻想，愛妻號周董於3月5日霸氣出招，以最直接的方式粉碎謠言，卻意外引發了一場瘋狂粉絲的「網絡暴動」！



周杰倫早年曾與S.H.E成員田馥甄（Hebe）傳出過緋聞。（網上圖片）

網民「福爾摩斯」上身？牽強附會的「隔空傳情」

這群過度「入戲」的網民，單憑幾張照片和隻字片語，就強行將兩人扯上關係，CP粉（couple粉）為了證明兩人「有路」，可謂無所不用其極，甚至到了走火入魔的地步。

網民為了證明周杰倫和田馥甄「有路」，甚至到了走火入魔的地步，單憑幾張照片和隻字片語，就強行將兩人扯上關係。（《退後》MV截圖）

1. 田馥甄在限時動態寫「大酥特酥又大書特書」，周董隨後發文「專輯完成的那一天老子要大吃特吃」。網民硬指這是用相似字型與句式在隔空回應。

田馥甄在限時動態寫「大酥特酥又大書特書」，周董隨後發文「專輯完成的那一天老子要大吃特吃」。（IG@hebe_tien_0330；IG@jaychou）

2. 田馥甄發文寫「一顆兩顆三顆」並配上多個小豬 Emoji，網民立刻聯想到周董《星晴》歌詞「看星星一顆兩顆三顆四顆連成線」，更指該句剛好在歌曲3分30秒出現（3月30日為田馥甄生日）；同時強行將小豬Emoji的排列形狀解讀為兩人英文名首字母「J」與「H」。

田馥甄發文寫「一顆兩顆三顆」並配上多個小豬 Emoji，網民時強行將小豬Emoji的排列形狀解讀為兩人英文名首字母「J」與「H」。（IG@hebe_tien_0330）

網民立刻聯想到周董《星晴》歌詞「看星星一顆兩顆三顆四顆連成線」，更指該句剛好在歌曲3分30秒出現（3月30日為田馥甄生日）。（《星晴》MV截圖）

3. 早前周董在社交網晒出的兩枝晒出年份為「1983」與「1979」的紅酒，網民指剛好對應田馥甄與周董的出生年份。但酒主澄清1983是其丈夫的生日年份，而周董發文純粹是為了呼應其名曲《夜的第七章》中的歌詞「1983年小巷」。

早前周董在社交網晒出的兩枝晒出年份為「1983」與「1979」的紅酒，網民指剛好對應田馥甄與周董的出生年份。（IG@jaychou）

4. 傳聞說周杰倫董上市公司的股票代碼「06683」，當中「83」是他花費330萬港幣選購，代表了田馥甄出生年份。

有傳聞說周杰倫董上市公司的股票代碼「06683」，當中「83」是他花費330萬港幣選購，代表了田馥甄出生年份。（《退後》MV截圖）

周董晒愛妻日常粉碎謠言 CP粉崩潰大暴走

周杰倫與昆凌自2015年結婚至今已經11年，兩人育有兩女一子，感情深厚且穩定，周董的社交平台更經常分享一家人的幸福日常。面對這場無中生有的緋聞，周杰倫沒有選擇長篇大論去解釋，而是直接於社交平台發布了一段老婆昆凌的日常影片，這個舉動被外界視為對謠言的間接澄清，更是對網民無聊幻想的徹底否定！

周杰倫自結婚後，一直家庭至上，在圈中有「愛妻號」之稱！（IG@jaychou）

周杰倫直接於社交平台發布了一段老婆昆凌的日常影片，這被外界視為對謠言的間接澄清。（IG@jaychou）

然而，這個再正常不過的「護妻」舉動，竟導致大批深陷幻想的CP粉集體「破防」（心理防線崩潰）。他們湧入周杰倫的帳號下瘋狂洗版辱罵， 留下「算什麼男人」、「虛偽」、「臘雞（垃圾），看不起你」、「区（內地網絡用詞，形容人像蛆蟲的意思）」等侮辱性字眼，甚至將矛頭指向周杰倫的音樂作品以及他無辜的家庭。