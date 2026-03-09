花旦梁非同首演爆滿哽咽謝彭美施如親媽　超難度動作獲陳寶珠大讚

粵劇界新貴花旦梁非同成立之「非同劇團」，首齣頭炮新編粵劇《安國紅玉》，於2026年3月6至8日一連三場假高山新翼演藝廳演出，未演已先聲奪人三場爆滿。



開場一幕梁非同以掛帥造型擊鼓，扮相艷麗讓觀眾亮眼。（公關提供）

梁非同首當班主三場爆滿

昨晚（8日）上演壓齣第三場，過往兩晚都有不少粵劇界、演藝界、文化界前輩親捧場支持這位首度當班主的新貴花旦，包括：陳寶珠、汪明荃、尹飛燕、吳美英、黃德斌、謝寧、余慕蓮、劉家豪、梅小青、何文匯教授、楊偉誠博士、汪玲、劉緯民等，星光閃耀高山劇場新翼，非同亦不負眾望施展渾身解數，寶珠姐入後台打氣更睇到謝幕才離場，她即時比Like大讚非同：「Good！Good！尤其超難度抝腰臥月動作絕不容易，雖然替她辛苦，但觀眾欣賞值得高興。」

陳寶珠與兒子楊天經及媳婦與好友們一起到後台為非同打氣。（公關提供）

左起：尹飛燕、汪明荃與吳美英三大粵劇界前輩都來捧梁非同場，大家都寵愛這位勤力好學的後輩。（公關提供）

梁非同超難度抝腰臥月動作

梁非同在《安國紅玉》演出中盡顯刀馬旦功力，開場掛帥擊鼓一幕教觀眾亮眼，造型扮相驚艷，同時武術指導韓燕明為設計的高難度武打，其中超難度抝腰臥月動作，穿上大扣仍能轉身抝腰幾乎貼地再躍起，她表現乾淨俐落令觀眾嘩嘩聲全場鼓掌，在連場對打方面亦讓觀眾睇得肉緊，除了武打部份，她與好拍檔王志良的唱情，更讓觀眾陶醉，除了非同表現獨當一面，台上另外四柱更是粵劇傳承的年青中堅份子，包括：王志良、莫華敏、曉瑜與符樹旺在台上表現十分出色，各演員都出動全新私伙戲服演出，台上型格、帥氣互相輝映，武打方面更令觀眾感到有新意，讓歡眾睇到一齣，演員全情百分百投入的新編粵劇。

梁非同身兼主角與班主，她的演出全情投入，讓觀眾掌聲不斷。（公關提供）

莫華敏武功底子強，躍起半空一字馬亦輕而易舉。（公關提供）

王志良造型俊俏，連倒戲迷粉絲。（公關提供）

《安國紅玉》一眾演員一起向觀眾致謝。（公關提供）

梁非同哽咽感謝施姐親如媽媽

在首場向觀眾謝幕時，梁非同以班主身份感謝台前幕後的全情付出，給了她無限鼓勵，她提到伯樂施姐（彭美施）時哽咽落淚說: 「非同劇團是我藝途上的一個里程碑。我能夠可以承擔到非同劇團，我不得不多謝有親如我媽媽一樣的施姐，還有一班前輩團，多謝他們對我的支援。我更希望與同台及更多年青演員一起，俾心機在粵劇這舞臺上繼續奮鬥。」

梁非同首度以班主身份謝幕，她提到要多謝親如媽媽的施姐時，也不禁哽咽感激支持之情。（公關提供）

彭美施為梁非同引以為傲

非同口中親如媽媽的施姐，對於非同首次做班主及在《安國紅玉》的演出，她說：「我對非同及非同劇團引以為傲，我和非同合作四年，我的作品都由她演出可謂合作無間，更見證她的成長與躍進，她的勤奮努力進修，能有今天成績實在好值得支持。還有王志良、莫華敏、曉瑜及符樹旺都成為粵劇中堅份子，希望大家能志同道合更緊密合作，接棒傳承粵劇使命。」

彭美施（右）為梁非同引以為傲。（公關提供）

昨晚寶珠姐（陳寶珠）特別到後台為非同打氣，黃德斌因為與非同合作舞台劇，所以特別來捧場，他才感受到做粵劇演員比舞台劇演員更難，所以實在對粵劇另眼相看。

寶珠姐對非同亦愛鍚得如珠如寶，大讚她演出Good！（公關提供）