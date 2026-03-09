55歲洪欣罕有晒三代同堂照曝光氣質母親　11歲囡囡盡得美人真傳

現年55歲、曾在90年代憑《原振俠》及《少年五虎》等經典劇集紅極一時的洪欣，向來是圈中公認的凍齡美魔女。雖然近年她已甚少參與影視作品，但依然活躍於社交平台。適逢3月8日婦女節，她特意拍片向廣大女性送上祝福，更罕有地公開了與媽媽及11歲囡囡張晞彤的「三代同堂」合照，一家人的超高顏值瞬間引爆網民熱議！



現年55歲的洪欣，向來是圈中公認的凍齡美魔女。（小紅書＠洪欣）

感性寄語女性 做自己喜歡的花

在洪欣上載的短片中，她以充滿詩意與感性的旁白，向所有女性送上節日祝福，鼓勵大家活出自我：

你不一定要長成玫瑰，你樂意的話，做茉莉，做雛菊，做向日葵，做無名小花，做千千萬萬，祝大家女神節快樂。 小紅書＠洪欣

伴隨著這段溫暖的文字，短片中穿插了她與囡囡張晞彤在不同時期的溫馨合照。網民驚喜發現，現年11歲的晞彤已經亭亭玉立，完美繼承了媽媽的優良基因：擁有一雙水汪汪的大眼睛、高挺的鼻樑以及甜美可人的笑容，五官相當精緻。

洪欣媽媽罕有露面 網民驚嘆「三代同個餅印」

短片的最大彩蛋，落在片尾那張極度罕見的「三代同堂」大合照！相中可見，洪欣與囡囡晞彤一左一右，溫馨地摟著洪媽媽的手臂。雖然洪媽媽年華老去，但從其深邃立體的五官輪廓，絕對能看出她年輕時必定是一位氣質大美人。這張合照完美展示了洪欣家族代代相傳的美貌，引起網民紛紛洗版留言讚嘆「三代都是美人」、「基因太強大了」。

短片的最大彩蛋，落在片尾那張極度罕見的「三代同堂」大合照！（小紅書＠洪欣）

雖然洪媽媽年華老去，但從其深邃立體的五官輪廓，絕對能看出她年輕時必定是一位氣質大美人。（小紅書＠洪欣）

網民同時亦大讚11歲的晞彤愈大愈靚，五官標緻，非常有氣質。由於洪欣與前度莫少聰所生的兒子張鎬濂已經入行發展，不少網民都十分看好晞彤的潛質，期待這位小美人將來也能「女承母業」加入娛樂圈。