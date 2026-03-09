陳凱琳重穿17歲高中畢業禮服大晒S型曲線　生完三胎氣質更勝當年

現年34歲的陳凱琳（Grace），自從與TVB結束長達11年的賓主關係後，憑藉敏銳的時尚觸覺與親和力，成功轉型為炙手可熱的「吸金女王」KOL。適逢「三八婦女節」，陳凱琳決定為粉絲送上一個大驚喜——她在社交平台分享了一輯重穿自己17歲高中畢業禮服的美照，其巔峰狀態瞬間震驚全網！



陳凱琳（Grace）自從與TVB結束長達11年的賓主關係後，便成功轉型為炙手可熱的「吸金女王」KOL。（IG@ghlchan）

17年前戰衣重出江湖 綠色鏤空長裙盡顯S型曲線

為了慶祝專屬女性的節日，陳凱琳特意翻出了一件對她別具意義的「戰衣」，她在社交網晒出一輯極度吸睛的性感靚相，相中她身穿一襲極具氣質的湖水綠色吊帶長裙，腰間巧妙的鏤空設計完美凸顯了她的S型曲線，加上裙擺的開衩剪裁令一雙美腿若隱若現，極具骨感與性感美。

為了慶祝婦女節，陳凱琳特意翻出了一件特別「戰衣」在社媒大派福利。（IG@ghlchan）

陳凱琳身穿一襲極具氣質的湖水綠色吊帶長裙，腰間巧妙的鏤空設計完美凸顯了她的S型曲線。（IG@ghlchan）

與此同時她透露這套長裙正是自己17歲那年參加高中畢業舞會（Prom）時穿的禮服，更毫不吝嗇地晒出當年的畢業舊照作對比佐證，力證自己身材絕對「零走樣」。

陳凱琳毫不吝嗇地晒出當年的畢業舊照作對比佐證自己零走樣。（IG@ghlchan）

回望半生感慨 女性美不應受年齡定義

重新穿上這件滿載青春回憶的裙子，令身為三子之母的陳凱琳感觸良多。除了大派視覺福利，陳凱琳亦藉著這套別具意義的舊裙，分享了她從17歲女孩成長至今的感悟，她回憶起當年那個充滿野心、自由奔放的自己，並向所有女性送上充滿力量的節日寄語：「當我穿上那件畢業舞會禮服——沒錯，就是17歲那年穿過的，瞬間湧現無比的成就感。如今三十四歲的我，回望半生之前，記得那個年輕、充滿野心、自由奔放的自己曾對自己說：你剛高中畢業……世界正等待着你！」

重新穿上這件滿載青春回憶的裙子，令身為三子之母的陳凱琳感觸良多。（IG@ghlchan）

她更以英文勉勵大眾：「I also want you all to remember that we are also the source of our own inspiration.（我也想讓大家記住，我們自己也是靈感的來源。）」直言女性的美絕對不應該受到年齡所定義，從17年前的女孩成長至今，她學到了很多，也活出了更好的自己。