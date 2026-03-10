容羨媛慘遭IG封禁開Live爆喊　今奪回帳號飲紅酒賀「一天都光晒」

現年41歲的容羨媛，自前年正式離開效力16年的TVB後，一家四口移居加拿大溫哥華展開新生活。轉型做KOL的她，不時在IG及YouTube拍片分享外地點滴，努力經營下IG帳戶更成功累積超過2萬名粉絲。然而，在3月4日她的生日當天，卻迎來了一個晴天霹靂的「大禮」——IG帳戶突然被無故停用！



容羨媛與家人已移民到加拿大溫哥華。（IG@fiyung）

容羨媛3月4日當日驚爆自己的IG賬號突然被刪除。（Facebook截圖）

生日變受難日 直播崩潰爆喊

對於一個正積極發展自媒體的KOL來說，這無疑是瞬間抹殺了所有的心血。容羨媛一度在直播中崩潰爆喊，其後只能無奈地透過Facebook向粉絲「報平安」兼吐苦水：「Thank you for all the birthday blessings! 我知大家 IG message唔到我，見唔到我story，見唔到我post，就算搵我IG都搵唔到，因為我無啦啦被disable咗個IG!」

容羨媛直播崩潰爆喊。（YouTube畫面）

容羨媛透露多年心血一夜清空，IG藍剔認證都救唔到。（YouTube畫面）

失去生財工具兼與粉絲交流的重要平台令容羨媛大受打擊，她更大嘆自己一頭霧水，連大家的生日祝福都無法接收。容羨媛老公不但沒有安慰妻子，反而表示：「聽日可能YouTube都冇埋呢」，更開玩笑建議：「返香港做《東張西望》囉」。

老公建議回港做《東張》。（YouTube畫面）

奇蹟重奪帳號 點名多謝「救命恩人」

不過，皇天不負有心人！經過幾日的折騰，容羨媛終於在3月10日凌晨成功奪回帳號的控制權。重獲IG的她第一時間發布動態影片，難掩極度激動的心情向大家打招呼：「早晨呀各位！加拿大嘅朋友同埋香港嘅朋友。而家呢一刻嘅心情好激動，因為你哋睇到呢一條片，即係代表我返返嚟IG啦！Oh my god! 真係估唔到，喺我最無 expectation 可以返嚟嘅時候，我返咗嚟啦！」

重獲IG的容羨媛難掩極度激動的心情，第一時間就發布動態影片向大家打招呼。（IG＠fiyung）

她特別感謝在此期間不斷傳送訊息、提供不同解決方法給她的朋友，更開名點讚一位名叫Jimmy的「救命恩人」幫她取回帳號，直呼「而家一天都光晒啦！」，並感謝所有依然留在IG支持她的粉絲。

容羨媛開名點讚一位名叫Jimmy的「救命恩人」成功幫她取回帳號。（IG＠fiyung）

容羨媛直呼「而家一天都光晒啦！」，感謝所有依然留在IG支持她的粉絲。（IG＠fiyung）

無聲勝有聲 紅酒配濾鏡賀回歸

帳號失而復得，心情當然靚爆！到了3月10日中午，容羨媛輕鬆地分享了自己的午餐動態。影片中的她舉著紅酒杯在餐桌前，套用了四宮格的黑白與彩色閃爍濾鏡。雖然全程沒有說任何一句對白，但看著她寫意的模樣，隔住個熒幕都可以感受到她那份「飲得杯落」的喜悅！