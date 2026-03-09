李帝勳入行20周年4月將開粉絲見面會　宣傳片大騷廣東話冧港粉

大熱韓劇「模範的士3」人氣男星李帝勳為了慶祝入行20周年，他於上月28日起在首爾展開 [Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING] ，在亞洲多個城市與粉絲相見。



李帝勳為慶祝入行20年舉辦粉絲見面會。（公關提供）

李帝勳4月開粉絲見面會

今次FANMEETING 香港站已定於4月30日(星期四)晚上7時正，在旺角麥花臣場館隆重舉行，屆時李帝勳帶同一連串的驚喜和福利，在舞台上和大家一起分享他入行20周年的這份喜悅。票價分別為$1799、$1299 和$899 三種，於3月13日 (星期五)上午10時正起在栢圖娛樂 Patotix 優先訂票。

李帝勳FANMEETING 香港站已定於4月30日(星期四)晚上7時正，在旺角麥花臣場館隆重舉行。（公關提供）

李帝勳見面會粉絲福利

[Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING] 香港站全場觀眾均可參予擊掌會和獲取數碼簽名海報，部分幸運兒更有機會得到下列福利，包括迷你訪談；1對1、1對4、1對8、1對15或1對25等安排和李帝勳合照；和李帝勳影寶麗來再加親筆簽名；親筆簽名海報等，勢必掀起粉絲搶飛熱潮。

李帝勳粉絲見面會有眾多福利。（公關提供）

李帝勳見面會宣傳片

李帝勳也特別錄製了香港站宣傳視頻，在視頻內他表情多多，既單眼眨又做手勢，非常有趣和生動，他先以廣東話介紹自己：「大家好，我係李帝勳！」接著以韓文說：「大家好，我是演員李帝勳，為了慶祝我出道20周年，我非常興奮能在香港和大家見面， 4月30日晚，在麥花臣場館讓我們一起歡笑、交談，近距離地留下美好的回憶。麥花臣交通便利，不一定要坐的士來，放心。那麼，各位李帝勳的粉絲們，我哋香港見！謝謝！」