江美儀遭網民猛批「自大乞人憎」　高EQ大方道謝獲粉絲激撐做自己

社交平台Threads向來言論直接，近日就有網民發文將矛頭直指江美儀。狠批她是「港嬸」，更指她喜歡用「真性情」來包裝自己的「自大、無禮貌、乞人憎」。面對這種極具挑釁性及惡意的人身攻擊，江美儀選擇了親自留言，她的高EQ大方道謝令大批網民對她刮目相看。



遭惡評狠批「自大乞人憎」 高EQ神級回覆

江美儀向來以「直腸直肚」的敢言性格見稱，因此在Threads上就有網民毫不留情地批評她：「港嬸最中意用自己直腸直肚，真性情去包裝自己：自大，無禮貌，乞人憎」，直指她的「真性情」只是一種掩飾惡劣性格的包裝手法。

面對如此具攻擊性的惡言，江美儀不但沒有動怒反擊或急於為自己平反，反而親自留言回應：「我會檢討下自己，多謝你提醒！感恩！」 這種不作辯駁、純粹表達願意自我反省的寬容胸襟，瞬間令攻擊者無言以對，更令網民對她的修養刮目相看。

曾因「直腸直肚」得罪幕後捱雪藏

其實，江美儀非常清楚自己性格上的雙面刃，她曾在接受訪問時，就曾大方坦承這份「直率」令她付出過沉重代價，江美儀更自嘲樣子「寸寸貢」，不懂得修飾言辭，有時得罪了人也不自知。

江美儀憶述首次擔任女主角時因太緊張，語氣過重忽略他人感受，結果無意中得罪了幕後人員，這導致她陷入了數年「無人敢用、無劇可拍」的慘況。後來被安排去拍綜藝節目《街市遊樂團》時，又因為節目中毫不修飾的直率表現而被觀眾狂鬧，令她大嘆「真係俾人鬧足十幾年」。

17年熬出視后寶座 獲粉絲洗版力撐

儘管性格備受爭議，但江美儀的演技實力卻是毋庸置疑的。2009年她由亞視轉投TVB，她用了17年時間一步一腳印地證明自己，最終成功登上「最佳女主角」（視后）寶座。

江美儀喺亞視年代，經常與鄭則仕合作，成為佢學習演戲基本知識嘅導師。（IG@elenakongmayyee）

江美儀喺《萬千星輝頒獎禮2022》奪得視后。（IG@elenakongmayyee）

對於這次Threads的風波，大批粉絲及網民紛紛湧入留言區為江美儀護航。大家力撐她「美儀姐你已經做得好好啦！」，認為她本性善良且樂於助人，寄語她「唔需要理會任何人嘅pua」，全力支持她繼續專注工作「真實做個善良嘅自己就夠了」。

網民還反擊指「總有啲人咩都睇唔順眼」，直言發文攻擊的人才是真正最無禮貌的一方；更有網民用自己的經歷來鼓勵江美儀，勸她無須為無聊的攻擊而影響心情。

