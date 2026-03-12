金馬影后周冬雨近日現身巴黎時裝周，出席Louis Vuitton 2026秋冬系列大騷。原本作為品牌代言人應是全場焦點，豈料現場生圖和影片流出後負評如潮。



工作室精修圖仙氣溢出

從周冬雨工作室發布的精修照可見，周冬雨身穿銀白色喱士透視長裙，神態憂鬱、仙氣十足。然而，當脫離了修圖師的「神之手」，現場影片卻呈現另一番景象。網民對比後紛紛留言直指精修與現實「氣質相差很大」。

周冬雨身穿銀白色喱士透視長裙。（微博@周冬雨工作室）

工作室發出的精修照周冬雨神態憂鬱、仙氣十足。（微博@周冬雨工作室）

周冬雨生圖曝光被彈爆

在鏡頭捕捉下，周冬雨行路姿態卻意外成為網民笑柄，狠批影后氣質全失，甚至被嘲諷「似去打架」。在網上瘋傳的片段中，周冬雨邁著沉重的步伐，氣場與服裝嚴重不合。大批網民毒舌評論，直指其「走路姿勢怪異」，更有人形容「像猩猩邁步」。由於其行走動作過於用力，絲毫看不出優雅感。更有網民刻薄調侃：「這根本是內蒙摔跤隊步伐」、「她是剛剛從摔跤場下來嗎？」

周冬雨睇起身似要去打交。（影片截圖）

周冬雨行路駝住背大搖大擺。（影片截圖）

周冬雨顯出五大三粗感

除了步態，周冬雨的造型適配度亦備受質疑。這身長裙穿在身形嬌小的周冬雨身上卻顯得累贅。部分網友認為過長的裙擺與Oversized蝴蝶結徹底淹沒了她的身形，導致她看起來「被衣服綁架」，甚至在視覺比例上「顯出五大三粗的既視感」。

周冬雨被網民批似大猩猩。（影片截圖）

周冬雨被網民指不像女明星。（影片截圖）

網民細數周冬雨崩壞造型

周冬雨由《山楂樹之戀》的清純形象出道，在影壇地位崇高，但在時尚圈卻屢次失手。網民翻出她參加活動的造型，發現其纖細的小骨架常被過於浮誇的設計「綁架」，經常被譏諷為「細路穿大衫」。

周冬雨以往出席活動造型。（網上圖片）

周冬雨以往出席活動造型。（網上圖片）

周冬雨以往出席活動造型。（網上圖片）