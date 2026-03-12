醫啲阿媽都唔知｜「一日8杯水」竟無科學根據？醫生揭無鹽會死人

《醫啲阿媽都唔知》是由陸永夥拍黃嘉雯(Carmaney)主持的健康資訊節目，每集請來醫護相關專業人仕，從健康出發以輕鬆手法，認真討論與各人息息相關的日常健康話題，改正一些醫學認知的謬誤。節目逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。

陸永、Carmaney、鄒重璂醫生擔任主持。（公關提供）

探討常有的飲食迷思

明晚（13日）阿媽教仔女話「唔好成日出街食飯，出面啲嘢食好多鹽、好多味精，食得多唔健康。仲要每日要飲8杯水……」，到底有幾真？嘉賓主持鄒重璂醫生再為觀眾撥亂反正，他說︰「鹽入面嘅鈉對身體非常重要，差唔多諗得出嘅功能都關鈉事。譬如細胞體液平衡、神經傳導、肌肉收縮、腎狀功能，幾乎你諗得出都關事，無鹽係會死人。至於攝取量係太多唔好、太少唔好，點為之中間呢？」鄒醫生接住講出重點，人有自我調節機制，鹽吃多了自然會口渴飲水沖淡，所以不用擔心。接住他講出鹽的典故，原來英文「Salary」（薪水）一字，便是從「Salt」（鹽）變化出來。古時羅馬士兵的軍餉是用鹽支付，足證有多重要。

Carmaney、陸永深信多吃鹽有害無益。（公關提供）

醫生揭無鹽會死人

鄒醫生表示雖然人體有調節機制，但凡事有極限。就好似早前KOL提出的食鹽理論，指「腎臟每日可以排走大量鈉質約為1.4至1.6kg」，而遭到網民圍攻。鄒醫生直言先不作討論是否有人會食幾磅鹽，但明顯這個量已超出人體負荷，他說︰「係唔會亦唔可以食咁多，而且數據只係針對腎臟喎，食咁多鹽會令腦、心臟同血壓，出,現好多問題。」

鄒重璂醫生為鹽「平反」。（公關提供）

「一日8杯水」論純屬虛構？

此外，節目中Carmaney提出「一日8杯水」的理論，她自言曾好認真每日數住是否飲夠份量。一如所料再被鄒醫生「打沉」，他解釋原因說︰「首先從來無任何科學證據證明，每日飲8杯水係啱嘅。再稍為諗下都知道，唔同年齡、性別、高矮肥瘦各樣嘢，唔同嘅人有咩理由大家都係飲8杯水。」他補充這個理論只是想提醒都市人記得飲水。

「一日 8 杯水」無任何科學證據證明。（公關提供）