攻你上大學｜陳煒周嘉洛鬥冇大志　倪嘉雯答題被Bob嘲笑似小學雞

《攻你上大學》，逢周一至周五晚10點半翡翠台播映，3月10日一集，法律碩士王嘉慧遇上法律題差點要「返屋企」；周嘉洛冇大志只想讀「小三」；倪嘉雯被笑似小學雞。



《正義女神》演員們上《攻你讀大學》接受挑戰。（公關提供）

《正義女神》劇組

《攻你上大學》由林盛斌率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持，新學期的《攻你》繼續廣邀「城」中藝人玩盡小學、中學、大學三個學術級別的問題，最後勝出藝人，更可贏得獎學金。昨晚（10日）播出的《攻你上大學》考生陣容是《正義女神》演員陳煒（煒哥）、周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼、鄭衍峰、黎澤恩（Ronny）、倪嘉雯、林智樂、王嘉慧與黃建東。

黎澤恩Ronny跪求出音樂題

眾星於比賽前先來搞笑熱身！煒哥與周嘉洛分別在上周以《璀璨之城》與《飛常日誌II》主演身份現身《攻你上大學》，今次兩人「重臨」節目，煒哥笑言上次讀到中二，今次希望讀到中六，即被林盛斌取笑冇大志：「大學啦，煒哥！」不過周嘉洛更冇大志，上次讀到中三的他，笑言今次目標是小三，引得全場大笑。身為樂隊Mr.結他手的Ronny坦言沒讀大學，跪求林盛斌出音樂題助他過關。

陳煒有冇機會讀到大學呢？（公關提供）

周嘉洛笑言目標讀到小三，引得林盛斌大笑。（公關提供）

倪嘉雯被笑似小學雞

至於首次上《攻你上大學》的王嘉慧其實來頭不少，入讀倫敦大學學院心理學的她，返港後再讀了兩年中大法律碩士課程，名副其實才貌雙全。當其中一條題目涉及法律範疇時，王嘉慧搞笑立Flag謂：「我讀Law㗎，呢題都唔識我真係返屋企！」結果成功答中，認真一額汗。至於大學修讀生物學的倪嘉雯，答題時經常揈筆兼左搖右擺，遭林盛斌模仿兼取笑：「你真係好似小學雞！」倪嘉雯聞言撒嬌高呼：「唔好呀！」可愛爆燈。

王嘉慧高呼唔識答呢條題目就要返屋企。（公關提供）

倪嘉雯被取笑似小學雞。（公關提供）

阿Bob現場崩潰火大

今晚（11日）一集，文靜老師繼續大派「山埃」貼士不特止，更在拍檔施宇琪問完問題後要求對方「畀啲貼士」，終令林盛斌「崩潰」謂：「文靜老師你啲貼士成日害死人，你又唔知！」文靜老師不懂反應，惟有頭耷耷及以笑遮醜。

文靜老師叫施宇琪畀貼士，即被林盛斌鬧爆。（公關提供）

倪嘉雯「小丸子」造型

另每集必睇的片尾彩蛋「真‧學生相開心Share」環節繼續有驚喜！一向走可愛文青路線的倪嘉雯，小時候是短頭髮，雖然相中的她戴了黑色帽，但望落似梳了冬菇頭，堅似動漫人物「小丸子」。至於予人「女霸總」感覺的蔣祖曼，學生時期亦是一頭短髮，靚女之餘還帶點英氣。「Law霸」王嘉慧小時候已是美人胚子，與現時樣子分別不大，都係靚女一名。

三位靚女的童年照曝光。（公關提供）

「中學級」好玩／刁鑽題目推介：

1. 於香港，勒索罪的法律基礎是源自哪一條法例？

A.盜竊罪條例

B.侵害人身罪條例

C.簡易程序治罪條例

D.刑事罪行條例

2. 假設二人申請註冊結婚後，二人搬離父母住處，自行居住。請問他們的婚後家庭結構屬於以下哪一類型？

A.核心家庭

B.延伸家庭

C.缺親家庭

D.單親家庭