鄭少秋難捨喪女之痛神隱3年？「紙板人」激瘦舊片惹網民心痛落淚

現年79歲的殿堂級藝人「秋官」鄭少秋，近年幾乎完全淡出幕前。近日，有網民在內地社交平台小紅書上載了一段7年前秋官與粉絲見面的珍貴影片。雖然影片中鄭少秋的精神面貌看似不俗，但巨大的身形反差與他近年的坎坷遭遇，讓不少粉絲大感心痛，感嘆歲月催人老。



鄭少秋在港的最後一套劇集，是 2019年ViuTV播出的《詭探前傳》。（《詭探前傳》劇照）

7年前珍貴片段流出 身形消瘦惹網民心痛

在這段7年前的影片中，當時年過70的鄭少秋雖然依然身穿筆挺的花紋西裝，全程保持笑容，頻頻向粉絲揮手道謝，態度一如以往般大方瀟灑。然而，畫面中的細節卻難掩歲月痕跡，鏡頭下的他極度瘦削，身軀單薄得猶如「紙板人」，原本筆挺的西裝外套顯得有點鬆垮，臉頰亦略見凹陷。

當時年過70的鄭少秋雖然依然身穿筆挺的花紋西裝，全程保持笑容，頻頻向粉絲揮手道謝。（影片截圖）

但鏡頭下的他極度瘦削，臉頰亦略見凹陷。（影片截圖）

雖然鄭少秋盡力保持笑容，但在移動時仍需身邊工作人員貼身陪同與攙扶引導。這畫面讓不少網民感嘆「總以為來日方長」、「沒想到時光荏苒」，甚至有發布者直言「一邊看一邊落淚」。

鄭少秋在身邊工作人員貼身陪同與攙扶引導下離場。（影片截圖）

不少網民感嘆「總以為來日方長」、「沒想到時光荏苒」。（小紅書截圖）

甚至有發布者直言「一邊看一邊落淚」。。（小紅書截圖）

經歷家庭巨變 未能走出喪女陰霾

鄭少秋近年深居簡出、銷聲匿跡，很大程度上與他近年接連遭受的家庭沉重打擊有關。鄭少秋最近一次實體公開露面已是2022年6月，現身二女鄭欣宜（Joyce）的演唱會為愛女打氣；其後僅在2023年初於機場被汪明荃（阿姐）偶然捕獲合照。

鄭少秋2022年6月現身二女鄭欣宜（Joyce）的演唱會為愛女打氣。（網上圖片）

鄭少秋最近一次露面是在機場被汪明荃捕獲。（網上圖片）

2023年10月，鄭少秋與首任女友盧慧茹所生的大女鄭安儀於美國輕生離世，終年55歲。由於父女倆長年分隔兩地，秋官連女兒最後一面都未能見到。據悉，這份未能及時修補父女關係的遺憾與愧疚，令他大受打擊，事後只能透過現任妻子官晶華對外坦言心情極度低落。

鄭少秋大女鄭安儀在美國自殺身亡。（網上圖片）

禍不單行的是，二女鄭欣宜近年備受抑鬱症困擾，多次缺席公開活動並「神隱」休養，父女倆同時陷入人生低谷，令外界十分憂心。

鄭欣宜雖自少失去父愛，但卻從沒有怪責爸爸。（資料圖片）