陳庭欣爆有男士埋身　認唔急搵另一半：需要時間淡化自己

陳庭欣（Toby）2010年勇奪《香港小姐》冠軍、國際親善小姐及旅遊大使三獎，一出道便成為焦點。入行後涉獵主持同拍劇，形象正面。2018年，陳庭欣開始同身家逾10億嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年，但去年底分手，現已離開九肚山3千呎愛巢，搬返黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。

拜狐仙許願唸經

早前「金牌媒人」林盛斌（Bob）公開話要幫陳庭欣搵Mr.Right，已介紹兩位合適男士。最近，Bob帶她同無綫《娛樂新聞台》主持潘盈慧去拜狐仙，祈求馬年覓得良緣。陳庭欣在堂主郭玥彤協助下，下跪許願，更誠心唸足108次經文，場面極度虔誠。

陳庭欣唔急搵另一半。（葉志明攝）

陳庭欣今日（13/3）現身荃灣出席《博愛歡樂傳萬家》記者會。她接受《香港01》訪問時表示：「拜完之後，最近工作量真係多咗，無論係一啲私人公司嘅工作，又或者係有啲慈善團體嘅工作都會多啲。咁所以阿Bob就即刻俾短訊我講係咪掂呀。」

需要時間淡化自己

陳庭欣又指阿Bob有介紹男仔給她認識：「當中有一個係有機會見過面嘅，係參加咗佢公司嘅一個小小嘅event lunch，所以阿Bob又喺度問我傾成點。而呢個男士佢又搞緊匹克球場地，變咗同佢會有咗共同話題。不過講真我唔急，始終都咁多年嘅時間入邊，係需要少少多啲嘅日子，去淡化一下自己，同埋而家都可以享受全神貫注落返去工作方面。」

陳庭欣唔急搵另一半。（葉志明攝）