蔡淇俊陳思齊拆伙遭質疑不和、賣臨期貨　蔡淇俊爆seed反擊網民

前TVB藝人蔡淇俊近年移居佛山發展餐飲及直播事業，與同樣是前TVB藝人的陳思齊合作帶貨。日前蔡淇俊在上傳一段「送別飯」的影片，宴請員工歡送陳思齊的離開。本意想展示同僚情深，豈料影片引來網民瘋狂質疑。



蔡淇俊與陳思齊拆伙。（影片截圖）

蔡淇俊否認因利益衝突不和

由於陳思齊僅加入團隊十個月便離隊，引起網民猜測兩人是否「分贓不勻」有利益衝突鬧翻。蔡淇俊在影片中直言：「有些人說我們是拆伙飯，都可以咁講嘅，暫別而已。」他隨後更在留言區澄清陳思齊的離開是為了「規劃另外的職業生涯」，並表示「我們沒有任何矛盾，也不存在大家評論區裡的分贓不勻，利益衝突」，並強調兩人是藝人，沒辦法編劇本，說的都是事實。

蔡淇俊回應網民。（小紅書截圖）

蔡淇俊被網民質疑與陳思齊不和。（小紅書截圖）

蔡淇俊爆seed反擊網民

但餞別晚宴影片卻意外演變成公關災難，有網民留言質疑其帶貨產品質量，指「貼牌的做不久」。蔡淇俊隨即強硬回擊，解釋關於「臨期貨」（即將過期的產品）的爭議：「糖水臨期我們直播說過的，所以降價銷售，你好好看我之前視頻。」他更糾正網民對代工的看法：「代工我們是自己有研發自己配方的，這次給你普及了，以後記住了。」此番言論被部分網民認為語氣過於激進，質疑其應對酸民的手法。

蔡淇俊爆seed反擊網民。（小紅書截圖）

昔日TVB綠葉北上創業搵金

蔡淇俊與陳思齊當年皆為TVB力捧對象，蔡淇俊曾在《同事三分親》擔任男主角，而陳思齊則有「翻版朱玲玲」之稱。兩人近年先後轉戰內地，蔡淇俊早於2014年已在佛山開設米線店，全盛時期擁有多間分店，近年則專注抖音直播帶貨，其後邀得陳思齊加盟，兩人合組「蔡生寶品」團隊。雖然陳思齊表示離隊是為了「修行學習」及規劃職業生涯，但這次風波已令兩人的帶貨事業蒙上陰影。

蔡淇俊近年轉戰內地，諗頭多多。（小紅書圖片）

陳思齊加入蔡淇俊直播行列。（小紅書）

陳思齊與蔡淇俊識於微時，大讚對方有好事會益埋朋友。（抖音）

陳思齊坦言希望全心全意投身學業與修行。(小紅書圖片)