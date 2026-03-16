現年50歲的麥家琪最為人熟知的莫過於當年的裸照風波，後來她退出娛樂圈，北上內地發展KOL事業。近日，有網民在廣東肇慶廣寧縣偶遇麥家琪，褪去了昔日明星光環的她，被網民拍到正穿著樸素的員工制服、戴著棒球帽，在店內親手收拾廚餘、抹枱，令人大跌眼鏡。原來麥家琪是這家店鋪的老闆娘，在社媒上她自爆每天凌晨5點便起床幫手開工，更親自擔任服務員與洗碗工角色。



麥家琪透露在廣寧開雲吞店，榮升老闆娘！（抖音）

麥家琪凌晨5點就出來入貨了。（抖音）

麥家琪親力親為打理麵店

相比許多北上選擇在深圳等大城市賺快錢的藝人，麥家琪選擇跟隨丈夫王國豪回到這個寧靜的小縣城，過著平淡安穩的生活。麥家琪本身就是廣寧雲吞的狂熱粉絲，曾笑言自己能一口氣連食三碗。在丈夫出資支持下，夫妻倆開了一家麵店，而且定價非常親民，一碗雲吞麵僅賣10元人民幣，她凡事親力親為，將這門街坊生意經營得有聲有色。

麥家琪凡事都親力親為。（抖音）

麥家琪更親自入後廚洗碗。（抖音）

在網民的鏡頭下，麥家琪褪去了昔日明星的光環，過著極度實在且勤奮的生活。貴為老闆娘的她並沒有坐定定收錢，反而穿著樸素的員工制服、戴著棒球帽，在店內親手收拾廚餘、抹枱，麥家琪甚至自爆每天凌晨5點多便起床開工，親自擔任服務員與洗碗工的角色。

在網民的鏡頭下，麥家琪褪去了昔日明星的光環。（影片截圖）

直面黑歷史 昔日裸照變子女「反面教材」

回顧麥家琪的演藝路，最轟動的莫過於當年她參選香港小姐大熱倒灶的風波。當年她中學未畢業參選港姐，原本是大熱門，卻在落選翌日被爆出遭前男友誘騙拍下的15歲裸照。面對這段不堪的往事，如今的她選擇坦然面對，「啲相我仲keep喺度，全部都畀晒仔女睇」，麥家琪不僅將照片保留下來給子女看，更親身講述來龍去脈，藉此教導他們學會自我保護，避免重蹈覆轍。

麥家琪17歲放棄學業參選港姐，當年港姐大熱的她卻因裸照風波而五強不入。（TVB電視截圖）

因為當年的裸照事件以及後來的性感形象，麥家琪曾被外界深深貼上「三級片女星」的標籤。儘管如此，她一直堅守著自己的底線。她透露當年曾有片商開出過百萬的豐厚酬勞，利誘她拍攝真正的三級片，但她依然不為所動，堅定地拒絕，堅持從未在電影中露點。

麥家琪以往曾作大量性感演出。（電影截圖）

麥家琪以往曾作大量性感演出，因此被封為性感女神。（網上圖片）

育有三名子女迎來圓滿家庭

除了事業上的大起大落，麥家琪的家庭生活亦經歷過嚴峻考驗。她曾坦言在誕下長子後，一度患上嚴重的產後抑鬱，形容當時的狀態對母子倆都是一種折磨與「虐待」。後來出於對長子的愧疚，並希望給他添個伴一同成長，她決定繼續生育。

麥家琪曾坦言在誕下長子後，一度患上嚴重的產後抑鬱。（小紅書）

麥家琪透露因對長子愧疚而再追B去陪伴大仔。（小紅書）

隨著二兒子及小女兒相繼出生，家裡變得熱鬧，她的抑鬱症亦慢慢不藥而癒。如今麥家琪跟隨丈夫王國豪回到這個寧靜的小縣城，一家五口加上這門雲吞麵店的小生意，生活簡單卻充滿幸福感。

麥家琪罕有公開與三個仔女的合照。（小紅書）