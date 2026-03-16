50歲艷星港姐北上搵食洗碗抹枱勁賣力　曾患上產後抑鬱仍繼續生子

撰文：小白
出版：更新：

現年50歲的麥家琪最為人熟知的莫過於當年的裸照風波，後來她退出娛樂圈，北上內地發展KOL事業。近日，有網民在廣東肇慶廣寧縣偶遇麥家琪，褪去了昔日明星光環的她，被網民拍到正穿著樸素的員工制服、戴著棒球帽，在店內親手收拾廚餘、抹枱，令人大跌眼鏡。原來麥家琪是這家店鋪的老闆娘，在社媒上她自爆每天凌晨5點便起床幫手開工，更親自擔任服務員與洗碗工角色。

麥家琪透露在廣寧開雲吞店，榮升老闆娘！（抖音）
麥家琪凌晨5點就出來入貨了。（抖音）

麥家琪親力親為打理麵店

相比許多北上選擇在深圳等大城市賺快錢的藝人，麥家琪選擇跟隨丈夫王國豪回到這個寧靜的小縣城，過著平淡安穩的生活。麥家琪本身就是廣寧雲吞的狂熱粉絲，曾笑言自己能一口氣連食三碗。在丈夫出資支持下，夫妻倆開了一家麵店，而且定價非常親民，一碗雲吞麵僅賣10元人民幣，她凡事親力親為，將這門街坊生意經營得有聲有色。

麥家琪凡事都親力親為。（抖音）
麥家琪更親自入後廚洗碗。（抖音）

在網民的鏡頭下，麥家琪褪去了昔日明星的光環，過著極度實在且勤奮的生活。貴為老闆娘的她並沒有坐定定收錢，反而穿著樸素的員工制服、戴著棒球帽，在店內親手收拾廚餘、抹枱，麥家琪甚至自爆每天凌晨5點多便起床開工，親自擔任服務員與洗碗工的角色。

在網民的鏡頭下，麥家琪褪去了昔日明星的光環。（影片截圖）

直面黑歷史　昔日裸照變子女「反面教材」

回顧麥家琪的演藝路，最轟動的莫過於當年她參選香港小姐大熱倒灶的風波。當年她中學未畢業參選港姐，原本是大熱門，卻在落選翌日被爆出遭前男友誘騙拍下的15歲裸照。面對這段不堪的往事，如今的她選擇坦然面對，「啲相我仲keep喺度，全部都畀晒仔女睇」，麥家琪不僅將照片保留下來給子女看，更親身講述來龍去脈，藉此教導他們學會自我保護，避免重蹈覆轍。

麥家琪17歲放棄學業參選港姐，當年港姐大熱的她卻因裸照風波而五強不入。（TVB電視截圖）

因為當年的裸照事件以及後來的性感形象，麥家琪曾被外界深深貼上「三級片女星」的標籤。儘管如此，她一直堅守著自己的底線。她透露當年曾有片商開出過百萬的豐厚酬勞，利誘她拍攝真正的三級片，但她依然不為所動，堅定地拒絕，堅持從未在電影中露點。

麥家琪以往曾作大量性感演出。（電影截圖）
麥家琪以往曾作大量性感演出，因此被封為性感女神。（網上圖片）

育有三名子女迎來圓滿家庭

除了事業上的大起大落，麥家琪的家庭生活亦經歷過嚴峻考驗。她曾坦言在誕下長子後，一度患上嚴重的產後抑鬱，形容當時的狀態對母子倆都是一種折磨與「虐待」。後來出於對長子的愧疚，並希望給他添個伴一同成長，她決定繼續生育。

麥家琪曾坦言在誕下長子後，一度患上嚴重的產後抑鬱。（小紅書）
麥家琪透露因對長子愧疚而再追B去陪伴大仔。（小紅書）

隨著二兒子及小女兒相繼出生，家裡變得熱鬧，她的抑鬱症亦慢慢不藥而癒。如今麥家琪跟隨丈夫王國豪回到這個寧靜的小縣城，一家五口加上這門雲吞麵店的小生意，生活簡單卻充滿幸福感。

麥家琪罕有公開與三個仔女的合照。（小紅書）
麥家琪在廣寧受邀做嘉賓，更獲頒證書。（抖音）
90年代性感尤物自爆「逼婚」兼產後抑鬱　老公神隱多年惹婚變疑雲性感女神嫁富貴大律師不甘心只做少奶奶　50歲進攻飲食業開雲吞店火辣港姐15歲被男友誘騙拍裸照　認任性保留35年：我畀晒仔女睇蒙嘉慧曾被指「幸福肥」面部浮腫　網民捕獲瘦身成功重回巔峰狀態蔡嘉欣離預產期三個月挺巨肚做運動　家中巨廳靚海景意外一覽無遺
麥家琪
香港藝人動向