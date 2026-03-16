中年好聲音4｜尤淑情惹肥媽爆喊　大熱袁帥帶病上陣失準慘被Foul

《中年好聲音4》昨（15日）晚8點翡翠台播映「導師分組賽」最終回，36強選手分成三大陣營爭奪晉級名額！昨（15日）一集，尤淑情勇奪98分成為首位MVP並哭崩全場評審；「魔王」袁帥因病失準破音慘遭淘汰。



袁帥朗尼彭梓嘉遺憾出局

昨晚戰況非常激烈，今集三隊總分只相差3分！紅隊273分，綠隊271分，紫隊270分，換言之紫隊需要淘汰一人，結果演出失準的袁帥被淘汰。而三隊於三集加起來的總分，竟碰巧出現打和情況，同樣是793分，評審們需要在三隊中選出兩人被淘汰，最終紅隊的朗尼和綠隊的彭梓嘉要離開《中年好聲音4》舞台。

三隊總成績同分。（公關提供）

評審們都非常驚訝。（公關提供）

海兒更驚到唔敢睇。（公關提供）

尤淑情98分奪最高分

今集焦點人物必定是最後出場的紅隊尤淑情！她傾盡感情唱張惠妹名曲《我最親愛的》感動全場，成功奪98分超高分，更成為《中年好聲音4》首個MVP。

尤淑情傾盡情感唱《我最親愛的》。（公關提供）

尤淑情自爆從沒想過以《我最親愛的》出戰，因她覺得非常難唱，感激導師布志綸逼她唱這首歌。尤淑情坦言已十天沒返馬來西亞，便將對老公的思念融入歌中：「呢首歌好想唱畀老公聽，因為我喺馬來西亞係一個非常非常幸福嘅女人，老公經常照顧我，我乜嘢都唔使煩，我好似唔長大嘅一個女仔。但我喺呢度我想畀佢知道，我親愛的，無論點樣我喺呢度都會堅強，叫佢唔使擔心我。」

尤淑情對老公的掛念之情，深深感動肥媽、海兒與谷婭溦。（公關提供）

尤淑情對老公的掛念之情，深深感動肥媽、海兒與谷婭溦。（公關提供）

尤淑情對老公的掛念之情，深深感動肥媽、海兒與谷婭溦。（公關提供）

尤淑情突然沙聲獲讚神來之筆

尤淑情極具爆發力及充滿故事的歌聲，令3位女評審肥媽、海兒、谷婭溦都動容落淚。肥媽哭着表示想起亡夫：「其實你唱緊呢首歌嘅時候，我係唔想諗起我老公，其實我都好想問老公你過得好唔好！我個人覺得感情、感覺係勝於技巧。」就連冷血的周國豐亦自稱被尤淑情的歌聲感動。張佳添激讚尤淑情其中一句嗌歌是神來之筆：「有一個長音，本來好靚嘅音色，去到臨尾嗰度突然間有啲沙啞嘅聲，係神來之筆。」

尤淑情突然沙聲獲讚神來之筆。（公關提供）

蔡宓婕跳出舒適圈

紫隊的蔡宓婕一直以溫柔細膩的歌聲感動評審，今次她繼續發揮高水準，情深款款演唱張惠妹經典歌《原來你什麼都不想要》，獲得92分。賽前蔡宓婕坦言張惠妹的歌曲難度很高，以前不敢輕易挑戰，所以心情極之緊張。但當蔡宓婕站上舞台，她的唱歌技巧、台風與感情都非常出色，整體演出完成度極高。

蔡宓婕唱出屬於自己版本的《原來你什麼都不要》。（公關提供）

張佳添讚蔡宓婕勇於跳出舒適圈，爆發了小宇宙：「一把薄嘅聲Carry到呢首咁大嘅歌，而我嘅耳仔唔會刺耳。」周國豐直指太多人唱《原來你什麼都不要》，已經聽到厭，但他讚蔡宓婕的版本「乾淨俐落，做得好好」，完全唱出歌曲主題「你到底想我點」的感覺。

袁帥挑戰高音Ad-lib破音

至於曾被張佳添形容為「最5燈嘅5燈」的袁帥，一直被視為「魔王級」大熱人馬，但昨晚一集他表現失準，黯然離開《中年好聲音4》舞台！袁帥唱那英名曲《白天不懂夜的黑》，起初歌聲澎湃充滿穿透力，到了歌曲中後段，袁帥飆高音的Ad-lib超過半分鐘仍未出事，但當他再唱歌時終於頂唔住破音！

袁帥唱那英名曲《白天不懂夜的黑》。（公關提供）

袁帥飆高音，聽到肉緊的海兒跟袁帥擘大口一齊唱。（公關提供）

袁帥表示已病了十天，仍在服藥中，加上見到不少戰友被Foul而影響心情。評審們都一致認為袁帥帶病上陣，就應該放棄Ad-lib演出，肥媽說：「你明知今日自己唔舒服，個嗌嘅Ad-lib就唔好嗌，你嗌完之後即刻失聲，你自己知，如果你唔嗌到咁高，你唔會破聲。」張佳添亦大嘆可惜，指袁帥懂得唱歌，應該用其他比較舒服的方法演繹歌曲：「你嘅策略有少少失策。」

朗尼被Foul羅天宇落淚

之後宣布淘汰朗尼，上集與他合唱的羅天宇即忍不住落淚。朗尼表示很感激評審們的意見，並特別多謝太太：「如果冇佢嘅支持，我係冇辦法放低晒美國所有嘢，返嚟沉浸式Enjoy呢個舞台。」而彭梓嘉表示人到中年能踏上這個舞台實屬難得，由海選到今次演出都獲益良多：「雖然我今日離開呢個舞台，但我離開得好無憾。」

朗尼被淘汰，羅天宇不捨落淚。（公關提供）

朗尼被淘汰，羅天宇不捨落淚。（公關提供）