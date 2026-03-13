中年好聲音4｜范子睿練歌十日練到嘔　科亞高巴突下跪惹扣分疑雲

《中年好聲音4》將於本周日（15日）晚8點翡翠台播映「導師分組賽」最終回，36強選手分成三大陣營（排名不分先後）「紫隊」、「紅隊」及「綠隊」爭奪晉級名額！



高少華率領紫隊。（公關提供）

布志綸率領紅隊。（公關提供）

張嘉銘率領綠隊。（公關提供）

三隊總分僅差3分！

今集最低分數隊伍將會淘汰一人，三隊經過一番龍爭虎鬥後，總分竟只相差3分，戰況相當激烈！由於今集是「導師分組賽」最終回，節目尾聲會將三集的分數加起來，總分最高隊伍會全員晉級，另外兩隊則要各自淘汰一人。

今集「回歸」獨唱歌，挑戰那英金曲是紫隊袁帥唱《白天不懂夜的黑》、綠隊戴藝唱《夢一場》、紅隊錢偉浩唱《征服》。挑戰張學友金曲的是紫隊范子睿唱《忘情冷雨夜》、綠隊梁煜坤唱《心碎了無痕》、紅隊科亞高巴唱《吻別／Take Me To Your Heart》。挑戰張惠妹金曲的是紫隊蔡宓婕唱《原來你什麼都不要》、綠隊吳亦偉唱《真實》、紅隊尤淑情唱《我最親愛的》。

紫隊范子睿唱《忘情冷雨夜》。（公關提供）

范子睿無間斷練歌好想嘔

被封為「中4頭號殺手」的范子睿特別梳了凌亂髮型上陣，笑言自己是「失戀癲佬」。他七情上面、握實拳頭以及大動作演唱《忘情冷雨夜》，務求做到「人歌合一」帶出「畀女飛」的感覺。范子睿唱畢表示之前未唱過此歌，這十天不停苦練，比賽前一日綵排時辛苦到想嘔，更在舞台上跪了兩次：「啲同伴話『你今日都跪啦』，我話算啦，會嚇親人。」提到他唱出「畀女飛」的感覺，范子睿竟表示未試過：「我老婆係我初戀，我點畀人飛啫？」車婉婉與肥媽均不相信，肥媽更說：「呢啲你講啫，喺你太太面前。」

海兒很驚訝范子睿未試過畀人飛，但仍能唱出歌中的意思。周國豐讚范子睿將《忘情冷雨夜》的劇情完全演繹出來：「好彩你冇跪，如果你一跪我一定扣分，因為成件事太浮誇。」

范子睿激動獻唱，自嘲是「失戀癲佬」。（公關提供）

范子睿聲稱老婆是他的初戀，未試過畀女飛。（公關提供）

范子睿聲稱老婆是他的初戀，未試過畀女飛。（公關提供）

肥媽抱懷疑態度。（公關提供）

科亞高巴跪地唱歌

之後科亞高巴出場，Chill爆唱《吻別／Take Me To Your Heart》，跳舞、踩Mic Stand等台風非常吸睛。唱到尾聲時，科亞高巴突然跪地唱歌，海兒即忍不住大笑，並望着周國豐說：「扣分呀！」周國豐即露出尷尬而不失禮貌的笑容。海兒笑言：「啱啱見佢跪低，就諗冇人幫佢翻譯周Sir話跪低會扣分。」

科亞高巴出場，Chill爆唱《吻別／Take Me To Your Heart》。（公關提供）

科亞高巴突然跪地演出。（公關提供）

海兒即指着周國豐大叫「扣分呀」。（公關提供）

周國豐露出尷尬而不失禮貌的笑容。（公關提供）

布志綸耐心指導科亞高巴。（公關提供）

戴藝最難過演出

至於戴藝唱《夢一場》後眼濕濕表示，平時除了需要開聲之外，唱K時絕不會選那英的歌，故比賽前一直沒有信心。但當她見到幾位戰友相繼被Foul，她突然覺得自己懂得唱這首歌，所以今次是她站上舞台最難過的一次。而導師張嘉銘坦言最初選戴藝唱《夢一場》是「落重注」的決定，一直都相信她可以唱好這首歌。想知道張嘉銘落重注在戴藝身上是否正確？相知科亞高巴跪地演出會否被周國豐扣分？就要留意周日晚播出的《中年好聲音4》。

戴藝唱《夢一場》。（公關提供）

戴藝不捨被Foul戰友。（公關提供）